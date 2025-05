Árbitro atingido por bolada em jogo entre Londrina e Tombense recebe alta hospitalar

Durante a partida entre Londrina e Tombense, realizada no último domingo (11), válida pela Série C do Campeonato Brasileiro, o árbitro Rafael Martins Diniz, do Distrito Federal, foi atingido no rosto por uma bola e precisou ser retirado do gramado por uma ambulância. O incidente ocorreu aos 11 minutos do segundo tempo no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina (PR).

A bola foi chutada por Maurício, jogador do Londrina Esporte Clube. Após o impacto, o árbitro caiu no gramado e recebeu atendimento médico imediato. Devido à suspeita de concussão e sangramento cerebral, Rafael foi encaminhado para o Hospital Evangélico de Londrina, onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo informações da equipe médica, nenhum dano grave foi constatado. Rafael Martins Diniz recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira (13), dois dias após o ocorrido.

Com a saída do árbitro principal, a partida foi conduzida até o final por Marco Antonio dos Santos Travessolo, quarto árbitro escalado para o jogo, pertencente ao quadro da Federação Paranaense de Futebol (FPF). O jogo terminou empatado pelo placar de 1 a 1.

O episódio chamou atenção pela prontidão do atendimento e reforçou a importância dos protocolos médicos e da presença de estrutura de suporte em eventos esportivos.