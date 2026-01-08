Operação integrada apreende mais de 437 kg de drogas na BR-369, em Cambé

Uma operação integrada das forças de segurança pública resultou na apreensão de mais de 437 quilos de drogas na madrugada desta quinta-feira (08), na BR-369, no município de Cambé, no norte do Paraná. A ação contou com a atuação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar do Paraná, por meio da 11ª Companhia Independente (11ª CIPM).

De acordo com as informações repassadas pelas autoridades, a operação foi realizada em duas abordagens distintas e independentes, porém em horários próximos, ambas no trecho da BR-369 que passa por Cambé. As ações ocorreram por volta da 00h49 e 01h05.

Na primeira ocorrência, equipes da Polícia Rodoviária Federal, com apoio da Agência Local de Inteligência (ALI) da 11ª CIPM, tentaram abordar um veículo Peugeot 207, de cor preta. O condutor desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir, realizando manobras perigosas na rodovia. Após acompanhamento tático, o automóvel foi interceptado e, durante a vistoria, os policiais localizaram 227,1 quilos de substância análoga à maconha no interior do veículo. O motorista, de 26 anos, possuía indicativos criminais relacionados a contrabando e descaminho.

Pouco tempo depois, às 01h05, uma segunda abordagem foi realizada por equipes da Rádio Patrulha da 11ª CIPM, com apoio do Choque do 5º Batalhão da Polícia Militar. O alvo foi um caminhão Volkswagen, carregado com sacos de bicarbonato. Durante a fiscalização minuciosa, os policiais encontraram, ocultos em meio à carga, aproximadamente 210 quilos de substância análoga ao crack. No caminhão estavam um homem de 36 anos e sua esposa, de 27 anos, ambos sem registros criminais anteriores relacionados a esse tipo de delito.

Conforme informado pela Polícia Militar, os veículos utilizados nas duas ocorrências estavam com documentação regular e não possuíam registros de furto ou roubo. O enquadramento criminal se deu exclusivamente pelo transporte e pela posse das substâncias ilícitas, caracterizando o crime de tráfico de drogas.

Ainda segundo a corporação, o entorpecente apreendido na primeira abordagem teria como destino a cidade de Londrina, enquanto a carga de crack apreendida no caminhão seguiria para o estado de São Paulo. A quantidade expressiva de drogas representa um prejuízo significativo ao tráfico e reforça a importância das ações integradas entre os órgãos de segurança pública.

Após as apreensões, os três envolvidos — dois homens e uma mulher —, juntamente com os veículos e os entorpecentes, foram encaminhados à sede da Polícia Federal para os procedimentos legais cabíveis.

As forças de segurança reforçam que a colaboração da população é fundamental no combate ao crime. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 190, em situações de emergência, ou pelo 181, canal de denúncias anônimas. Informações como placas de veículos, características dos suspeitos e locais podem contribuir para a rápida atuação policial.

📊 RESULTADO DA OPERAÇÃO

227,1 kg de maconha

210 kg de crack

03 pessoas presas (02 homens e 01 mulher)

01 veículo apreendido

01 caminhão apreendido