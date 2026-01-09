sábado, janeiro 10, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
60,5k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
23.4 ° C
23.4 °
23.4 °
78 %
2.1kmh
0 %
sáb
30 °
dom
30 °
seg
27 °
ter
27 °
qua
29 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Prefeito de Cambé é hospitalizado após acidente causado por mal-estar

CambéCorpo de Bombeiros - CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read

A Prefeitura de Cambé confirmou, por meio de nota oficial, que o prefeito Conrado Scheller se envolveu em um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira, 9 de janeiro, logo após deixar a sede do Executivo municipal.

De acordo com o comunicado, o acidente foi provocado por um mal-estar súbito, decorrente de uma crise de hipoglicemia, que ocasionou um desmaio enquanto o gestor conduzia o veículo. A queda nos níveis de açúcar no sangue ocorreu em razão da falta de alimentação ao longo do dia.

A Prefeitura informou ainda que não houve outras pessoas feridas e que nenhum outro veículo foi atingido na colisão.

Após o ocorrido, o prefeito recebeu atendimento imediato e foi encaminhado à Santa Casa de Cambé, onde passou por exames clínicos e laboratoriais, com o objetivo de avaliar os efeitos do desmaio e do impacto do acidente.

Segundo a administração municipal, Conrado Scheller passa bem e permanece sob acompanhamento médico, conforme os protocolos adotados pela unidade hospitalar.

3.522
spot_img
Artigo anterior
Operação integrada apreende mais de 437 kg de drogas na BR-369, em Cambé
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress