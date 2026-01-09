Prefeito de Cambé é hospitalizado após acidente causado por mal-estar

A Prefeitura de Cambé confirmou, por meio de nota oficial, que o prefeito Conrado Scheller se envolveu em um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira, 9 de janeiro, logo após deixar a sede do Executivo municipal.

De acordo com o comunicado, o acidente foi provocado por um mal-estar súbito, decorrente de uma crise de hipoglicemia, que ocasionou um desmaio enquanto o gestor conduzia o veículo. A queda nos níveis de açúcar no sangue ocorreu em razão da falta de alimentação ao longo do dia.

A Prefeitura informou ainda que não houve outras pessoas feridas e que nenhum outro veículo foi atingido na colisão.

Após o ocorrido, o prefeito recebeu atendimento imediato e foi encaminhado à Santa Casa de Cambé, onde passou por exames clínicos e laboratoriais, com o objetivo de avaliar os efeitos do desmaio e do impacto do acidente.

Segundo a administração municipal, Conrado Scheller passa bem e permanece sob acompanhamento médico, conforme os protocolos adotados pela unidade hospitalar.