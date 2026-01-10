Londrina empata com Coritiba mesmo com dois expulsos

Coritiba e Londrina empataram por 2 a 2 neste sábado, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense. A partida foi marcada por campo encharcado, muitos lances decisivos e duas expulsões do lado do Londrina.

O Tubarão saiu na frente ainda no primeiro tempo, sofreu a virada na segunda etapa, mas buscou o empate nos minutos finais, mesmo jogando com dois atletas a menos.

Situação na tabela

Com o resultado, o Londrina chega a quatro pontos, com uma vitória e um empate, e assume a liderança do Grupo A. Já o Coritiba soma seu primeiro ponto em dois jogos e ocupa a terceira posição do Grupo B, grupo em que nenhuma equipe venceu até o momento.

Grupo A

1º Londrina – 4 pontos (2 jogos, 1 vitória)

2º São Joseense – 3 pontos (1 jogo, 1 vitória)

3º Foz do Iguaçu – 3 pontos (1 jogo, 1 vitória)

4º Athletico-PR – 3 pontos (1 jogo, 1 vitória)

5º Maringá – 2 pontos (2 jogos, 0 vitória)

6º FC Cascavel – 1 ponto (1 jogo, 0 vitória)

Grupo B

1º Cianorte – 1 ponto (1 jogo, 0 vitória)

2º Azuriz – 1 ponto (1 jogo, 0 vitória)

3º Coritiba – 1 ponto (2 jogos, 0 vitória)

4º Operário-PR – 1 ponto (2 jogos, 0 vitória)

5º Andraus – 0 ponto (1 jogo, 0 vitória)

6º Galo Maringá – 0 ponto (1 jogo, 0 vitória)

Primeiro tempo

Com o gramado bastante encharcado por causa da chuva, as duas equipes encontraram dificuldades para trocar passes, mas criaram boas chances. O Coritiba começou pressionando, com finalizações de Vitor Tisse e João Almeida.

O Londrina respondeu e abriu o placar aos 17 minutos. Iago Teles foi derrubado dentro da área e sofreu o pênalti. Ele mesmo cobrou e fez 1 a 0 para o Tubarão.

O Coxa seguiu tentando o empate. Vitor Tissi obrigou Kozlinski a fazer boa defesa aos 20 minutos, e o Londrina quase ampliou aos 37, em chute forte de Lucas Marques.

Aos 44 minutos, o Coritiba chegou ao empate. Maurício errou no recuo, Azaf aproveitou e finalizou, mas Wallace salvou com o braço em cima da linha. O zagueiro do Londrina foi expulso, e o próprio Azaf converteu o pênalti: 1 a 1.

Segundo tempo

Mesmo com um jogador a mais, o Coritiba encontrou dificuldades, mas passou a criar muitas chances. Brayan, João Almeida e Azaf levaram perigo em finalizações defendidas por Kozlinski ou para fora.

A virada veio aos 28 minutos. Matheus Dias aproveitou sobra na área, chutou e contou com desvio para marcar 2 a 1 para o Alviverde. Pouco depois, Brayan quase fez o terceiro.

O Londrina, mesmo com menos posse de bola, buscou o empate. Aos 41 minutos, Paulinho Moccelin fez jogada pela direita, Crysthyan desviou de cabeça, e Kevyn completou para o gol, deixando tudo igual: 2 a 2.

Aos 44, o Londrina ainda teve André Cardoso expulso de forma direta, ficando com dois jogadores a menos. Mesmo assim, o Coritiba não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e o placar permaneceu empatado até o apito final.

Próximos jogos

Na terceira rodada do Campeonato Paranaense, o Coritiba enfrenta o Maringá na terça-feira, às 20h, no estádio Willie Davids. Já o Londrina joga na quarta-feira, também às 20h, contra o Azuriz, no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco.

O empate mantém o Londrina em boa situação na tabela e mostra a capacidade da equipe de buscar resultados mesmo em condições adversas, enquanto o Coritiba segue em busca da primeira vitória na competição.