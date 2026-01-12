IPTU 2026 de Cambé já está disponível com até 25% de desconto

A Prefeitura de Cambé concluiu o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026. Os boletos já estão disponíveis para acesso online, e nesta semana os Correios iniciam a entrega dos carnês físicos nas residências do município.

Os contribuintes poderão obter descontos que variam de 10% a 25%, conforme a forma de pagamento escolhida. O vencimento da primeira parcela ou da cota única está marcado para o dia 15 de março de 2026.

Atualmente, Cambé possui cerca de 45 mil imóveis tributáveis. Deste total, aproximadamente 2.500 pertencem a pessoas em situação de vulnerabilidade social, que receberam isenção total ou parcial do imposto, por meio de programa municipal que busca promover maior justiça tributária.

Formas de pagamento do IPTU 2026

O IPTU 2026 em Cambé poderá ser pago de diferentes maneiras, todas com desconto:

À vista: desconto de 25%, com vencimento em 15 de março;

Em 2 parcelas: desconto de 20%;

Em 3 parcelas: desconto de 15%;

Em até 10 parcelas: desconto de 10%.

Em todas as opções parceladas, a primeira parcela também vence no dia 15 de março.

O valor total lançado do imposto neste ano é de aproximadamente R$ 77 milhões. Do total, cerca de R$ 2 milhões deixaram de ser arrecadados devido às isenções concedidas a famílias em situação de vulnerabilidade econômica.

Importância do IPTU para o município

O secretário municipal de Fazenda, Gabriel Cândido, explica que o IPTU é uma das principais receitas próprias do município. Segundo ele, o recurso arrecadado permanece em Cambé e retorna diretamente para a população.

“O IPTU é um valor que não vai para Brasília ou Curitiba. Ele fica no município e permite que o retorno para a comunidade seja mais rápido, com investimentos em serviços públicos, infraestrutura, saúde e educação”, afirmou.

Retorno em obras e serviços

Nos últimos anos, Cambé vem se destacando pelos investimentos em infraestrutura e serviços públicos. Somente em 2025, foram entregues obras como a Ciclovia do Ana Rosa, os Espaços Família dos bairros Castelo Branco e Santa Izabel, além da cobertura da quadra do Centro Esportivo Symphoriano Kopf.

A arrecadação também garante a manutenção de serviços essenciais, como:

Atenção básica em saúde;

Assistência social;

Educação municipal, com uniformes e material escolar gratuitos;

Atendimento a animais de rua, com distribuição de ração e medicamentos;

Programas de castração;

Ações ambientais, como plantio de árvores.

O IPTU é a principal receita corrente do município e influencia diretamente o volume de investimentos. Para 2026, a Prefeitura de Cambé prevê mais de R$ 540 milhões em gastos, considerando despesas com pessoal, serviços públicos, manutenção da máquina pública e pagamento de dívidas de gestões anteriores.

Desse total, cerca de 26% — o equivalente a R$ 104 milhões — serão destinados à educação. Já a saúde receberá 29,92% do orçamento, cerca de R$ 114 milhões, percentual acima do mínimo exigido por lei.

Onde consultar informações

Outras informações sobre o IPTU 2026 podem ser obtidas:

Pelo site da Secretaria de Fazenda: https://fazenda.cambe.pr.gov.br

Pelo telefone: (43) 3174-2900

Presencialmente na Secretaria de Fazenda, na Rua Pará, 264, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h

O acesso direto ao boleto pode ser feito pelo link:

http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/IPTU/index.xhtml