A jogadora de vôlei Isadora Lichtenthaler, revelada pelo projeto Cambé Vôlei, dará um novo passo na carreira esportiva. Ela foi selecionada para atuar nos Estados Unidos, onde irá conciliar os estudos com a prática do vôlei em nível universitário. A atleta é mais um exemplo de formação esportiva iniciada em Cambé que alcança projeção internacional.

Início no esporte em Cambé

Isadora começou no esporte ainda criança. Antes do vôlei, praticava hipismo, mas devido ao alto custo da atividade, o pai sugeriu que ela conhecesse o projeto de vôlei coordenado por Mazola, em Cambé.

Com nove anos de idade, participou do primeiro treino, gostou da modalidade e decidiu seguir no voleibol. Desde então, passou a treinar regularmente no projeto, onde encontrou apoio, estrutura e incentivo para continuar.

Trajetória esportiva

Após os primeiros anos em Cambé, a carreira da atleta seguiu novos caminhos:

Aos 12 anos, foi para São Paulo, onde atuou no Paineiras do Morumbi.

Depois de três anos, recebeu convite para jogar na Espanha, defendendo o Alcobendas, cidade próxima a Madri, onde permaneceu por uma temporada.

Em seguida, retornou ao Paraná, jogando em Maringá.

Atuou também em Curitiba, na Superliga B, sob orientação da técnica Valesquinha.

Voltou novamente a Maringá para disputar competições de base e seguir em preparação.

No fim do último ano, treinava com equipes da Superliga A, quando surgiu a nova oportunidade internacional.

Nova fase nos Estados Unidos

Isadora irá para a cidade de Nampa, no estado de Idaho, onde fará o último ano do ensino médio e, posteriormente, ingressará na faculdade. Todo o processo será integrado ao esporte, participando da liga universitária de vôlei, considerada forte e bem estruturada.

Segundo a atleta, o modelo norte-americano permite alinhar estudo e esporte, possibilitando evolução tanto acadêmica quanto esportiva. Ela destaca que o nível técnico é alto, com atletas que apresentam grande capacidade física, estrutura profissional e condições adequadas de treinamento.

Sonho e perspectiva

Isadora afirma que um dos sonhos é, no futuro, poder defender a Seleção Brasileira. Para ela, a experiência internacional será importante para ganhar aprendizado, força física e amadurecimento esportivo.

Ela também deixou uma mensagem às atletas mais novas do projeto Cambé Vôlei:

é importante se divertir, aprender, ouvir os treinadores e dar o melhor em quadra, pois o projeto vem crescendo e já disputa a Série B do Campeonato Paranaense, com chances de subir de divisão.

Reconhecimento ao projeto Cambé Vôlei

O técnico Mazola destacou que acompanha a trajetória de Isadora desde o início e que cada nova conquista da atleta é motivo de orgulho para o projeto. Ele ressaltou a importância de manter o vínculo com as origens e valorizar o local onde tudo começou.

Após a entrevista, Isadora fez questão de agradecer também a Aldori Júnior, que participou de parte dos treinamentos e contribuiu para sua evolução no vôlei.

Esporte como ferramenta de transformação

A história de Isadora Lichtenthaler reforça o papel dos projetos esportivos de Cambé, que contam com apoio da Secretaria de Esportes e vêm revelando atletas para diferentes níveis do esporte nacional e internacional.

O caso mostra que o esporte pode ser um caminho de desenvolvimento pessoal, educacional e profissional, unindo disciplina, oportunidade e formação cidadã.