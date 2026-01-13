Acidente na PR-170 deixa quatro feridos em Apucarana

Um acidente de trânsito do tipo complexo foi registrado na tarde de domingo (12), na rodovia estadual PR-170, em Apucarana, no Norte do Paraná. A ocorrência aconteceu por volta das 15h30, no quilômetro 122 mais 700 metros da via, em um trecho de declive, curva aberta, faixa dupla e pista molhada devido à chuva.

De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná, por meio da Companhia de Polícia Rodoviária (BPRv), 2ª Companhia de Londrina, o veículo envolvido foi um Volkswagen Gol, com placas do Paraná, que trafegava no sentido Apucarana a Borrazópolis.

Segundo o relato colhido no local, o carro perdeu o controle ao atingir o ponto citado da rodovia, saiu da pista e capotou, parando à margem esquerda da via, conforme o sentido de tráfego. O sinistro foi classificado como complexo devido às circunstâncias do ocorrido.

No veículo estavam quatro pessoas. O condutor, identificado pelas iniciais J. de O. R., de 29 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana. O teste do etilômetro não foi realizado.

Também ficaram feridas três passageiras:

D. C. da S., de 21 anos,

A. A. da S., de 4 anos,

R. C., de 43 anos.

Todas foram socorridas e levadas ao Hospital da Providência, em Apucarana, para atendimento médico.

A equipe policial foi comunicada oficialmente às 15h52, chegou ao local por volta das 17h40 e finalizou o atendimento às 21h55. Durante esse período, foram realizados os procedimentos de sinalização, orientação ao trânsito e liberação do veículo ao condutor.

A Polícia Rodoviária Estadual orienta os motoristas a redobrarem a atenção em dias de chuva, principalmente em trechos de curva, declive e pista molhada, como o ponto onde ocorreu o acidente.