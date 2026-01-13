terça-feira, janeiro 13, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
60,5k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
24.4 ° C
24.4 °
24.4 °
73 %
3.1kmh
40 %
ter
29 °
qua
27 °
qui
28 °
sex
30 °
sáb
31 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

PM prende homem por tráfico no Jardim Tupi, em Cambé

DestaquesPolicialPolícia Militar
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 11º Batalhão de Polícia Militar (11ª CIPM), prendeu um homem por tráfico de drogas na tarde deste domingo (12), no bairro Jardim Tupi, em Cambé. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado pela equipe da viatura RPA 16831.

Abordagem e novas informações

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Tinguis quando abordou um homem. Na primeira revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Após a abordagem, os policiais receberam informações de que o suspeito estaria escondendo drogas em um cano de saída de água localizado na calçada de uma residência próxima.

Diante da denúncia, a equipe retornou ao local para nova verificação.

Droga encontrada com o suspeito

Na segunda abordagem, os policiais encontraram com o homem pedras de substância análoga ao crack. Com apoio de outra viatura, foram realizadas buscas no ponto indicado pela denúncia.

No cano da calçada, os policiais localizaram mais porções da mesma substância, totalizando aproximadamente 10 gramas de droga.

Prisão e encaminhamento

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. Ele foi informado sobre seus direitos constitucionais e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cambé para as providências legais.

A droga foi apreendida e acondicionada conforme os procedimentos da cadeia de custódia.

Resultado da ocorrência

  • 01 homem preso
  • Droga apreendida

Canais de denúncia

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da comunidade. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos seguintes canais:

  • Polícia Militar: 190
  • Corpo de Bombeiros: 193
  • Disque-Denúncia: 181

As informações repassadas ajudam no combate ao crime e na promoção da segurança pública.

354
spot_img
Artigo anterior
Acidente na PR-170 deixa quatro feridos em Apucarana
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress