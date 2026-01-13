PM prende homem por tráfico no Jardim Tupi, em Cambé

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 11º Batalhão de Polícia Militar (11ª CIPM), prendeu um homem por tráfico de drogas na tarde deste domingo (12), no bairro Jardim Tupi, em Cambé. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado pela equipe da viatura RPA 16831.

Abordagem e novas informações

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Tinguis quando abordou um homem. Na primeira revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Após a abordagem, os policiais receberam informações de que o suspeito estaria escondendo drogas em um cano de saída de água localizado na calçada de uma residência próxima.

Diante da denúncia, a equipe retornou ao local para nova verificação.

Droga encontrada com o suspeito

Na segunda abordagem, os policiais encontraram com o homem pedras de substância análoga ao crack. Com apoio de outra viatura, foram realizadas buscas no ponto indicado pela denúncia.

No cano da calçada, os policiais localizaram mais porções da mesma substância, totalizando aproximadamente 10 gramas de droga.

Prisão e encaminhamento

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. Ele foi informado sobre seus direitos constitucionais e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cambé para as providências legais.

A droga foi apreendida e acondicionada conforme os procedimentos da cadeia de custódia.

Resultado da ocorrência

01 homem preso

Droga apreendida

Canais de denúncia

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da comunidade. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos seguintes canais:

Polícia Militar: 190

Corpo de Bombeiros: 193

Disque-Denúncia: 181

As informações repassadas ajudam no combate ao crime e na promoção da segurança pública.