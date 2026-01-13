terça-feira, janeiro 13, 2026

Suspeita de bomba interdita a PR-445 em Cambé

CambéDestaquesPolicial
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

Cambé (PR) — A Polícia Militar isolou a PR-445, em Cambé, após a localização de um artefato com aparência de bomba caseira na passarela que liga os bairros Jardim Silvino e Novo Bandeirantes.

De acordo com as informações iniciais, o objeto foi encontrado preso à estrutura da passarela. Após o acionamento das autoridades, a rodovia foi interditada nos dois sentidos como medida preventiva de segurança.

Isolamento da rodovia

Com a constatação do objeto suspeito, equipes da Polícia Militar realizaram o isolamento da área, impedindo a circulação de veículos e pedestres no trecho afetado da PR-445. A interdição ocorreu nos dois sentidos da via.

O local permanece sob controle das forças de segurança até a conclusão dos procedimentos técnicos.

Protocolo antibomba

O protocolo antibomba da Polícia Militar foi acionado. O esquadrão antibomba está se deslocando da capital para Cambé e, conforme informado, a chegada da equipe especializada está prevista para por volta das 17h.

Somente após a análise técnica do artefato será possível confirmar se o objeto representa risco real.

Orientação aos motoristas

As autoridades orientam que os motoristas evitem a PR-445 no trecho próximo à passarela entre o Jardim Silvino e o Novo Bandeirantes. A recomendação é que, se possível, sejam utilizadas rotas alternativas até a liberação da via.

Novas informações deverão ser divulgadas conforme o andamento da ocorrência e a atuação da equipe antibomba.

