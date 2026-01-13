Esquadrão antibombas detona artefato na PR-445, em Cambé

Cambé (PR) — O esquadrão antibombas da Polícia Militar esteve em Cambé na tarde desta terça-feira para atender uma ocorrência envolvendo um artefato suspeito pendurado em uma passarela da PR-445. O objeto apresentava características semelhantes às de um artefato explosivo.

A situação começou a ser atendida por volta do meio-dia, quando policiais da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar, responsável pelo policiamento em Cambé, foram informados sobre a presença do objeto na passarela localizada sobre a rodovia.

Acionamento das equipes

Após a constatação do artefato, foi feito contato imediato com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual e com a concessionária responsável pela via. O esquadrão antibombas também foi acionado, deslocando-se de Curitiba até Cambé para realizar o atendimento especializado.

Como medida de segurança, a PR-445 foi totalmente interditada, assim como as vias marginais. O trânsito foi desviado para dentro da cidade de Cambé e também por Londrina, utilizando rotas alternativas, como a Avenida Arthur Thomas, com acesso à BR-369.

Detonação do artefato

O trabalho do esquadrão antibombas foi finalizado por volta das 16h. Conforme informado pelas autoridades, o artefato foi desativado por meio de detonação controlada. Até o momento, não há confirmação oficial sobre qual era exatamente o tipo de material utilizado no objeto.

Segundo o procedimento padrão, quando não é possível afirmar com segurança se o artefato é ou não explosivo, a equipe especializada realiza a neutralização por detonação para eliminar qualquer risco.

A interdição da rodovia durou cerca de três horas e meia, entre o início do bloqueio, por volta das 12h30, e a liberação após a conclusão do trabalho técnico.

Ação integrada

De acordo com o tenente Gomes, da Polícia Rodoviária Estadual, a ocorrência contou com a atuação conjunta de vários órgãos, incluindo a Polícia Militar, o Batalhão de Polícia Rodoviária, o Batalhão de Operações Especiais, a concessionária da via e os órgãos de trânsito municipais, como a Cestran de Cambé e a CMTU de Londrina.

A atuação integrada permitiu o isolamento rápido da área, o controle do tráfego e a resolução segura da ocorrência.

Investigação

Após o encerramento da operação, foi registrado boletim de ocorrência, que será encaminhado à Polícia Civil. A autoridade policial judiciária deverá abrir investigação para apurar quem colocou o artefato no local.

Entre as medidas previstas estão a análise de imagens de câmeras da região e a oitiva de testemunhas que estavam próximas à passarela no momento em que o objeto foi instalado.

O artefato estava pendurado de forma visível, acima das duas pistas da rodovia, em um ponto de grande movimentação, o que tornou necessário o bloqueio total da PR-445 por questões de segurança.

Novas informações sobre a natureza do artefato poderão ser divulgadas após a conclusão da análise técnica feita pelo esquadrão antibombas.