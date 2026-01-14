quarta-feira, janeiro 14, 2026

Cambé adota ovitrampas para reforçar combate à dengue em 2025

CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
2 min.read

Desde o início de 2025, a Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde Pública, passou a utilizar uma nova estratégia no combate ao mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. A iniciativa tem como foco a instalação de ovitrampas, armadilhas que permitem identificar com mais precisão as áreas com maior presença do mosquito no município.

O objetivo é coletar informações mais detalhadas sobre a infestação, direcionar melhor as ações de controle e bloquear focos antes que a doença se espalhe. Com base nesses dados, as equipes de saúde conseguem atuar de forma mais eficiente nas regiões consideradas críticas.

O que são as ovitrampas

A ovitrampa é uma armadilha utilizada para a vigilância do Aedes aegypti e do Aedes albopictus desde 1965. Ela serve para coletar ovos desses mosquitos e, assim, identificar locais com maior circulação dos vetores.

Atualmente, as armadilhas são recipientes de plástico, geralmente na cor preta, com boca larga e água parada. Dentro delas é colocada uma palheta de madeira, onde as fêmeas depositam os ovos. Esses ovos são recolhidos e analisados pelas equipes de vigilância.

Recomendação do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde recomenda que todos os municípios adotem esse tipo de armadilha e façam o monitoramento periódico. Isso permite conhecer melhor o nível de infestação e agir nos pontos corretos, evitando a propagação da doença.

Além de auxiliar no monitoramento, as ovitrampas também ajudam a reduzir a quantidade de mosquitos, pois permitem retirar centenas de ovos do ambiente de uma só vez.

Como funciona em Cambé

Em Cambé, as armadilhas são instaladas com distância média de 300 metros entre uma e outra. Atualmente, o município conta com 327 ovitrampas espalhadas pelo território.

O monitoramento é feito semanalmente por dois agentes de combate às endemias (ACE). Eles visitam os locais, trocam a palheta de madeira e orientam os responsáveis pelos imóveis sobre os cuidados necessários.

Apoio da população é fundamental

A Prefeitura pede que os moradores recebam os agentes e não impeçam a instalação das armadilhas nos quintais. Isso é essencial para garantir a eficácia das ações.

Os agentes trabalham uniformizados e utilizam veículos oficiais da Prefeitura. Geralmente, seguem sempre o mesmo itinerário, o que facilita o reconhecimento pela população. Em caso de dúvida sobre a identidade do servidor, o morador pode entrar em contato pelo telefone (43) 3174-9415.

Importância no combate à dengue

Segundo Kécia Costa, coordenadora dos serviços de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, a ovitrampa é uma ferramenta importante para monitorar e combater o mosquito.

Ela destaca que, todos os anos, o município enfrenta epidemias da doença, que atingem pessoas de todas as idades, podem causar mortes e impactam a vida da população. Identificar as áreas com maior presença do mosquito permite adotar medidas de controle mais eficazes e rápidas.

Com a participação da população e o uso das ovitrampas, a Prefeitura espera fortalecer o combate à dengue e reduzir os riscos de novas epidemias em Cambé.

