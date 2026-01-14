Londrina faz dois no primeiro tempo, segura o Azuriz e soma três pontos fora de casa

O Londrina Esporte Clube venceu o Azuriz por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o Tubarão manteve a invencibilidade e a liderança do Grupo A.

A equipe londrinense dominou a primeira etapa da partida e construiu o placar ainda antes do intervalo. O primeiro gol saiu com Bruno Santos, após boa jogada ofensiva. Pouco depois, Iago Teles ampliou, dando mais tranquilidade ao Londrina.

No segundo tempo, o Azuriz tentou reagir e passou a pressionar mais, buscando diminuir a diferença. Apesar disso, a defesa do Londrina se manteve organizada e conseguiu neutralizar as principais investidas do adversário. O Tubarão ainda criou novas chances para ampliar o placar, mas o jogo terminou mesmo em 2 a 0.

Com o resultado, o Londrina chegou aos sete pontos em três jogos, com duas vitórias, mantendo-se na liderança do Grupo A. O Athletico-PR também soma sete pontos, mas fica atrás nos critérios de desempate.

Classificação – Grupo A

Londrina – 7 pontos, 3 jogos, 2 vitórias Athletico-PR – 7 pontos, 3 jogos, 2 vitórias FC Cascavel – 5 pontos, 3 jogos, 1 vitória Foz do Iguaçu – 4 pontos, 3 jogos, 1 vitória São Joseense – 3 pontos, 2 jogos, 1 vitória Maringá – 2 pontos, 3 jogos, 0 vitória

Classificação – Grupo B

Andraus – 4 pontos, 3 jogos, 1 vitória Coritiba – 4 pontos, 3 jogos, 1 vitória Galo Maringá – 3 pontos, 3 jogos, 1 vitória Cianorte – 2 pontos, 2 jogos, 0 vitória Azuriz – 2 pontos, 3 jogos, 0 vitória Operário-PR – 1 ponto, 3 jogos, 0 vitória

Próximos jogos

O Londrina volta a campo no sábado, dia 17 de janeiro, às 17h30, no Estádio do Café, quando enfrenta o Galo Maringá.

No mesmo dia, às 18h30, no Estádio Willie Davids, o Maringá recebe o Azuriz.

A sequência de jogos será importante para a definição das posições nos grupos e para a consolidação das equipes que brigam pelas primeiras colocações no Campeonato Paranaense.