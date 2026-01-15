A Prefeitura de Cambé iniciou um projeto de modernização da cidade voltado à iluminação pública e à implantação de serviços digitais integrados, por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP). A iniciativa tem como objetivo tornar o município mais eficiente, seguro e conectado, utilizando tecnologia como ferramenta para melhorar os serviços oferecidos à população.

O projeto prevê a modernização e ampliação da rede de iluminação pública, com a substituição das luminárias convencionais por tecnologia em LED. Esse modelo garante maior eficiência energética, redução no consumo de energia e melhoria na qualidade da iluminação urbana.

Além da iluminação, a PPP contempla a implantação de serviços digitais que devem fortalecer áreas como segurança pública, mobilidade urbana e gestão de serviços. Entre as soluções previstas estão sistemas inteligentes de monitoramento de tráfego, controle e integração de semáforos, rede de fibra óptica para conexão dos prédios públicos e sistemas de câmeras com reconhecimento facial e veicular.

O prefeito Conrado Scheller afirmou que o projeto deve impactar diretamente a vida da população. Segundo ele, a proposta é investir no futuro do município, com serviços de qualidade e tecnologia que garantam mais segurança, eficiência e conectividade, tanto para os usuários quanto para a gestão pública.

O secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Carlos Barreto Junior, explicou que a iniciativa marca o início dos estudos de viabilidade do projeto, que pode definir investimentos para períodos entre 15 e 25 anos. De acordo com ele, a concessão por meio de parceria deve ampliar a qualidade dos serviços oferecidos à população ao longo do tempo.

A Prefeitura destaca que a parceria não se trata de privatização. O setor privado atuará como prestador de serviços, com remuneração vinculada ao desempenho e à qualidade dos serviços entregues. Os riscos do projeto serão assumidos pela empresa contratada, o que garante inovação, eficiência operacional e redução de custos para o município.

O cronograma prevê um período estimado entre 18 e 24 meses para as etapas de planejamento, diagnóstico e elaboração dos estudos técnicos, econômicos, financeiros, jurídicos e ambientais. Após essa fase, será realizada a licitação para a contratação da parceria. Durante todo o processo, Cambé fará a gestão do contrato, com apoio técnico da Caixa Econômica Federal e da Fundação Getúlio Vargas.

O superintendente de rede da Caixa, Ederson Claudio Negri, afirmou que projetos como esse demonstram o compromisso do município com a modernização da gestão pública. Segundo ele, o objetivo é garantir um projeto equilibrado em relação aos riscos, com mecanismos claros de desempenho, assegurando eficiência, transparência e segurança jurídica durante toda a concessão.

Com a PPP, Cambé busca estruturar um modelo de cidade mais moderna, com serviços integrados e uso de tecnologia para melhorar a qualidade de vida da população e a eficiência da administração pública.