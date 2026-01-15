quinta-feira, janeiro 15, 2026

Mulher fica gravemente ferida após queimadura em Cambé

Corpo de Bombeiros - CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Na madrugada desta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, uma mulher de 40 anos ficou gravemente ferida após sofrer queimaduras durante a utilização de um fogão a gás, no município de Cambé, no norte do Paraná.

A ocorrência foi registrada às 2h38 e atendida pelo 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM). O chamado foi classificado como APH – Acidente Térmico, envolvendo radiação, agentes químicos ou temperatura.

O atendimento aconteceu na Rua Carlos Mantovani, no Residencial Nápoles. A vítima, identificada pelas iniciais S. R. B., do sexo feminino, apresentou ferimentos graves em decorrência das queimaduras.

De acordo com as informações repassadas no atendimento, a própria vítima relatou que o ocorrido foi um acidente doméstico. Ela se queimou enquanto utilizava o fogão a gás em sua residência.

Após os primeiros socorros no local, a mulher foi encaminhada para atendimento médico especializado, devido à gravidade dos ferimentos.

O caso reforça a importância de cuidados redobrados no manuseio de equipamentos domésticos que utilizam gás, especialmente durante o preparo de alimentos, a fim de evitar acidentes que possam colocar vidas em risco.

