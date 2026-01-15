quinta-feira, janeiro 15, 2026

Janeiro roxo: Prefeitura orienta a população sobre tratamento gratuito contra a hanseníase nas UBS

CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

Janeiro marca o mês de conscientização, orientação e enfrentamento contra a hanseníase. Com isso, a Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde Pública, intensifica as ações e destaca que a doença tem tratamento gratuito através do Sistema Único de Saúde (SUS), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, causada por bactéria, que afeta principalmente a pele e os nervos. A doença é transmitida por via aérea, por pessoas sem tratamento. No entanto, a hanseníase tem cura, de forma gratuita, através do SUS.

São sintomas e sinais de alerta contra a hanseníase: manchas na pele com perda ou alteração da sensibilidade ao toque, ao calor, ao frio ou à dor; áreas dormentes ou que não suam; formigamentos, fisgadas ou sensação de choque; e dormência ou fraqueza nas mãos e nos pés. A Secretaria de Saúde ressalta que ao perceber qualquer desses sintomas, procure a UBS mais próxima da sua casa.

A hanseníase tem tratamento eficaz, que evita complicações e garante a cura. Além disso, após o início da medicação, a doença não é transmitida, evitando outro grande estigma que ela carrega, o preconceito. Um dos focos da ação é também garantir a transmissão da informação, para que mais pessoas recebam o tratamento e diminua a discriminação, a exclusão social e interações sociais desconfortáveis.

