Acidente com morte é registrado na BR-369 em Arapongas

Na noite desta quinta-feira (15), por volta das 18h45, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu um sinistro de trânsito com vítima fatal no km 197 da BR-369, no município de Arapongas, no norte do Paraná. O acidente envolveu uma caminhonete VW/Amarok e uma motocicleta Kawasaki/Ninja.

De acordo com as informações levantadas no local, os dois veículos trafegavam no sentido Arapongas–Apucarana quando ocorreu uma colisão lateral. Com o impacto, o condutor da motocicleta, um homem de 50 anos, foi lançado em direção ao canteiro central da rodovia.

Na sequência, o motociclista colidiu contra o pilar de sustentação da defensa metálica existente no trecho. Equipes de suporte avançado de vida da concessionária CCRPR Vias foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos à vítima.

Apesar dos procedimentos de socorro, o motociclista não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local do acidente. O condutor da caminhonete, um homem de 59 anos, não sofreu ferimentos.

A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica. Após os procedimentos legais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Rodoviária Federal informou que segue coletando dados e informações para a elaboração do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST), documento que deverá apontar as causas exatas do acidente. Até a conclusão do laudo, a dinâmica definitiva do sinistro permanece em análise.