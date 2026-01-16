sexta-feira, janeiro 16, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
60,5k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
27.4 ° C
27.4 °
27.4 °
69 %
2.1kmh
40 %
sex
29 °
sáb
31 °
dom
31 °
seg
27 °
ter
23 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Caminhão tomba na PR-444 em Arapongas e não há feridos

RegiãoArapongas
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

Um sinistro do tipo tombamento foi registrado na manhã desta sexta-feira (16) na rodovia estadual PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar do Paraná, por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (BPRv), 2ª Companhia de Londrina.

O fato aconteceu por volta das 9h30, no km 3 mais 700 metros da PR-444, no trecho entre Arapongas e Rolândia. O comunicado inicial foi feito às 9h55, com chegada da equipe ao local às 10h30. O atendimento foi finalizado às 13h20.

De acordo com as informações colhidas no local, o veículo envolvido foi um caminhão Mercedes-Benz L1417, de cor amarela, emplacado em Arapongas. O caminhão seguia no sentido Arapongas–Rolândia quando, ao atingir o ponto informado da rodovia, acabou se envolvendo em um tombamento.

O acidente resultou em danos no próprio veículo e também na defensa metálica da rodovia. O local possui sinalização indicando que é proibida a ultrapassagem em ambos os sentidos. No momento do sinistro, o tempo estava bom.

O condutor do caminhão, identificado pelas iniciais A.G.F., de 62 anos, morador de Arapongas, não sofreu ferimentos e foi liberado no local. Ele realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/L, descartando a ingestão de bebida alcoólica.

O veículo não possuía pendências administrativas e foi liberado no local para remoção por guincho do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

A Polícia Rodoviária Estadual orientou o tráfego durante o atendimento e reforça a importância de atenção redobrada em trechos com proibição de ultrapassagem, especialmente em áreas de curvas ou com maior risco de acidentes.

48
spot_img
Artigo anterior
Acidente com morte é registrado na BR-369 em Arapongas
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress