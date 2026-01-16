Caminhão tomba na PR-444 em Arapongas e não há feridos

Um sinistro do tipo tombamento foi registrado na manhã desta sexta-feira (16) na rodovia estadual PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar do Paraná, por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (BPRv), 2ª Companhia de Londrina.

O fato aconteceu por volta das 9h30, no km 3 mais 700 metros da PR-444, no trecho entre Arapongas e Rolândia. O comunicado inicial foi feito às 9h55, com chegada da equipe ao local às 10h30. O atendimento foi finalizado às 13h20.

De acordo com as informações colhidas no local, o veículo envolvido foi um caminhão Mercedes-Benz L1417, de cor amarela, emplacado em Arapongas. O caminhão seguia no sentido Arapongas–Rolândia quando, ao atingir o ponto informado da rodovia, acabou se envolvendo em um tombamento.

O acidente resultou em danos no próprio veículo e também na defensa metálica da rodovia. O local possui sinalização indicando que é proibida a ultrapassagem em ambos os sentidos. No momento do sinistro, o tempo estava bom.

O condutor do caminhão, identificado pelas iniciais A.G.F., de 62 anos, morador de Arapongas, não sofreu ferimentos e foi liberado no local. Ele realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/L, descartando a ingestão de bebida alcoólica.

O veículo não possuía pendências administrativas e foi liberado no local para remoção por guincho do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

A Polícia Rodoviária Estadual orientou o tráfego durante o atendimento e reforça a importância de atenção redobrada em trechos com proibição de ultrapassagem, especialmente em áreas de curvas ou com maior risco de acidentes.