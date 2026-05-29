Londrina institui Semana Municipal de Trânsito e cria Grupo de Mobilidade Urbana

A Prefeitura de Londrina anunciou duas novas ações para promover a segurança viária e aprimorar a mobilidade urbana no município. O anúncio foi feito durante o encerramento do Maio Amarelo 2026, em solenidade realizada na praça do Centro Cívico.

Entre as novidades, está a criação da Semana Municipal de Trânsito, que será realizada anualmente na terceira semana de novembro. O projeto de lei já foi assinado pelo prefeito Tiago Amaral e será encaminhado para votação na Câmara Municipal. A semana terá cinco dias de atividades voltadas à conscientização sobre o respeito às leis de trânsito, visando reduzir acidentes e vítimas nas vias da cidade.

Outra iniciativa é a formação do Grupo de Trabalho Técnico Permanente de Segurança Viária e Mobilidade Urbana, que fará parte do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M). O grupo reunirá representantes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Detran e concessionárias das rodovias BR-369 e PR-445, com o objetivo de planejar, monitorar e executar ações conjuntas para prevenção e redução de acidentes.

O prefeito Tiago Amaral destacou que as medidas fazem parte de uma política pública voltada à defesa da vida e à diminuição dos índices de acidentes de trânsito em Londrina. Segundo ele, a Semana Municipal de Trânsito será um espaço para debater e propor ações efetivas para melhorar a segurança viária.

O presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Renan Salvador, avaliou positivamente a campanha Maio Amarelo deste ano, ressaltando a importância da educação no trânsito. Ele enfatizou que o cuidado com o próximo deve ser prioridade para todos os envolvidos no trânsito.

Durante a campanha Maio Amarelo 2026, foram realizadas 35 ações presenciais, alcançando cerca de cinco mil pessoas. As atividades foram divididas em semanas temáticas voltadas para motociclistas, idosos, crianças e motoristas, com foco em educação, fiscalização e orientação sobre práticas seguras no trânsito.

Dados do município apontam que, em 2025, 39% das mortes no trânsito em Londrina foram causadas pelo desrespeito à sinalização. Outros fatores identificados incluem problemas com CNH, licenciamento, condução sob efeito de álcool e excesso de velocidade.

A campanha contou com a parceria de diversos órgãos de segurança e secretarias municipais. O evento de encerramento incluiu um simulado de atendimento a vítimas de acidente, chamando a atenção da população para a importância da prevenção e do cuidado no trânsito.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br