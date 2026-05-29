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BRB adia divulgação do balanço de 2025 após acordo de capitalização com a União

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 29 de maio de 2026 21:47

O Banco de Brasília (BRB) adiou a divulgação do balanço financeiro referente ao ano de 2025, inicialmente prevista para esta sexta-feira (29). O motivo do adiamento está relacionado à necessidade de mais tempo para finalizar análises financeiras após a formalização de um acordo entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e a União, que permitirá uma operação de crédito para fortalecer a instituição.

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, confirmou que o banco precisará de um prazo adicional, que pode variar entre cinco e quinze dias, devido às negociações em andamento com bancos públicos e privados envolvidos na operação de capitalização. O presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, também informou que a expectativa é apresentar o balanço até 30 de junho, já que auditorias ainda estão em andamento.

O acordo firmado prevê um aporte total de R$ 8,8 bilhões para reforço do capital e recuperação da liquidez do BRB. Deste montante, R$ 6,6 bilhões serão provenientes de empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), obtidos por meio do sistema financeiro, sem repasse direto de recursos da União. Garantias relacionadas ao Fundo de Participação dos Estados (FPE) e ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) também fazem parte do acordo.

O atraso na divulgação do balanço está ligado à conclusão de auditorias, especialmente relacionadas à operação Compliance Zero, que investiga eventos financeiros envolvendo o banco. Parte das auditorias já foi finalizada, permitindo a definição da necessidade de capitalização, mas novas verificações ainda estão em curso.

O plano de socorro foi articulado após o BRB enfrentar dificuldades de liquidez, em meio a desdobramentos envolvendo o Banco Master. A operação busca restabelecer a confiança do mercado e garantir a estabilidade financeira da instituição.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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