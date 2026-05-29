Polícia Civil desarticula núcleo financeiro do Comando Vermelho em operação nacional

A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira (29) uma nova fase da Operação Contenção, com foco no combate ao setor financeiro do Comando Vermelho, facção criminosa que teria movimentado mais de R$ 435 milhões nos últimos quatro anos.

Foram cumpridos 21 mandados de prisão no Rio de Janeiro e em outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Maranhão. A ação teve como principal alvo Antônio Ilário Ferreira, conhecido como Rabicó, apontado como líder do tráfico no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Rabicó não foi localizado, mas sua esposa, Raquel Nunes dos Santos Mendonça, acabou presa e encaminhada ao sistema prisional.

De acordo com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), as investigações revelaram uma estrutura dedicada à ocultação e lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. O esquema foi identificado por meio de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), análises bancárias e cruzamento de dados financeiros e patrimoniais, além da quebra de sigilos fiscal, telefônico e telemático.

As apurações apontaram ainda a utilização de empresas de fachada, especialmente nos ramos de reciclagem e comércio de sucatas, para movimentar recursos ilícitos. Segundo a polícia, parte do dinheiro era transferida por meio de depósitos bancários e emissão de notas fiscais falsas. Também foram localizadas áreas usadas para queima de fios e cabos de cobre furtados, ligados ao operador financeiro da facção.

A operação foi resultado de uma investigação conjunta entre a DRE-CAP e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público estadual. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Combate ao Crime Organizado.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br