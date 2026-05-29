Lula destaca importância do Hospital do Amor em Sergipe e fala sobre tratamento de radioterapia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta sexta-feira (29) o Hospital do Amor Interestadual de Lagarto, em Sergipe, considerado o primeiro hospital oncológico interestadual do Brasil. Durante a visita, Lula comentou publicamente pela primeira vez sobre o tratamento de radioterapia que está realizando para tratar uma lesão no couro cabeludo.

Segundo Lula, o acesso à radioterapia de qualidade está garantido para todos os brasileiros, independentemente de sua condição social. Ele ressaltou que os equipamentos utilizados no tratamento são os mesmos disponíveis em grandes centros internacionais, destacando a igualdade no atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Acompanhado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o presidente elogiou a estrutura moderna do hospital, que atende 153 municípios dos estados de Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco. A unidade recebeu investimento de R$ 137,5 milhões do governo federal e oferece atendimento 100% SUS para cerca de 2,9 milhões de pessoas, tornando-se referência no diagnóstico e tratamento do câncer no Nordeste.

Lula também explicou que passou por uma cirurgia para retirada da lesão no couro cabeludo em abril e está realizando 15 sessões preventivas de radioterapia no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. As sessões, que duram aproximadamente dois minutos cada, não interferem em sua rotina de trabalho, conforme orientação médica.

Durante a visita, Lula reforçou a importância da soberania nacional e criticou declarações de autoridades dos Estados Unidos sobre a classificação de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. O presidente afirmou que o Brasil combate o crime organizado dentro de suas próprias leis e não aceita interferências externas.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br