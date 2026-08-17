Prefeitura de Cambé abre inscrições para curso gratuito de assistente de logística em parceria com Senai

A Prefeitura de Cambé, em colaboração com o Senai Paraná, está com inscrições abertas para o curso gratuito de assistente de logística. A formação tem carga horária de 160 horas e oferece uma visão completa sobre os principais fundamentos da área.

O curso é destinado a pessoas a partir de 14 anos que tenham concluído ao menos o ensino fundamental I (até o 5º ano). As aulas acontecerão de 31 de agosto a 2 de dezembro, das 19h às 23h, sempre de segunda a quarta-feira, no Centro da Juventude, localizado na Avenida Pedro Viriato P. de Souza, 953.

Entre os conteúdos abordados estão: fundamentos e histórico da logística, sistemas logísticos, controle de processos, tendências do setor, níveis de serviço, lead time, armazenagem, equipamentos, recebimento, conferência, expedição, movimentação de materiais, tipos de transporte, logística reversa, normas de segurança e uso de sistemas como ERP e WMS.

Para ser aprovado, é necessário ter frequência mínima de 75% das aulas e média superior a 6,0 nas avaliações. As inscrições são feitas online, mediante preenchimento de formulário e envio dos documentos pessoais em PDF, como RG, CPF, comprovante de residência e, para menores de idade, documentos do responsável legal.

O curso é totalmente gratuito e representa uma oportunidade para quem busca qualificação na área de logística, um dos setores que mais cresce no mercado de trabalho.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br