Confronto com a ROTAM deixa dois mortos em Cambé

Acompanhamento termina em confronto com dois mortos na PR-445, em Cambé

Dois homens morreram e um terceiro ficou ferido após um confronto com policiais da ROTAM da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM) na noite desta terça-feira (11), em Cambé. A ocorrência começou durante um patrulhamento no Jardim Tupi e terminou por volta das 23h40, em uma alça de acesso à PR-445.

Segundo a Polícia Militar, três armas de fogo foram apreendidas. O homem que sobreviveu foi socorrido e encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina, onde permanecia sob custódia policial até a atualização das informações nesta quarta-feira (12).

Ocorrência começou no Jardim Tupi

Em entrevista ao Portal Cambé, o tenente Moreira, da 11ª CIPM, explicou que uma equipe da ROTAM realizava patrulhamento pelo Jardim Tupi quando visualizou três homens próximos a um Fiat Uno.

De acordo com o boletim policial, ao perceberem a presença da viatura, os três entraram rapidamente no automóvel e deixaram o local. A equipe iniciou um acompanhamento e tentou realizar a abordagem.

O veículo seguiu até uma alça de acesso à Rodovia Celso Garcia Cid, a PR-445, onde uma nova tentativa de abordagem foi realizada.

Segundo a PM, mesmo com sinais sonoros e luminosos acionados, o motorista não teria obedecido à ordem de parada, sendo necessária a interceptação do automóvel.

PM afirma que homens estavam armados

Ainda conforme a versão apresentada pela Polícia Militar, durante a aproximação ao Fiat Uno os policiais perceberam que os ocupantes estavam com armas de fogo em punho.

A corporação afirma que foram dadas ordens para que os armamentos fossem soltos. Diante do que a PM classificou como risco iminente à equipe, os policiais efetuaram disparos.

Dois homens foram atingidos e morreram no local.

O terceiro ocupante também ficou ferido. Ele recebeu atendimento do Siate e foi encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina.

O Samu também esteve no endereço e confirmou os dois óbitos.

Três armas e Fiat Uno foram apreendidos

A ocorrência terminou com a apreensão de três armas de fogo e do Fiat Uno utilizado pelos envolvidos.

Segundo o tenente Moreira, até o momento da entrevista não havia informação sobre a localização de outros objetos ilícitos dentro do veículo.

As identidades dos três envolvidos também ainda não haviam sido oficialmente divulgadas.

O sobrevivente permanecia hospitalizado e sob custódia da Polícia Militar.

Polícia Científica realizou perícia no local

A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia na área onde ocorreu o confronto.

O perito José Denilson conversou com o Portal Cambé e confirmou que havia três pessoas dentro do veículo, além das três armas encontradas durante os procedimentos realizados após a ocorrência.

Os corpos das duas vítimas foram recolhidos após os trabalhos periciais.

A Polícia Civil também compareceu ao local e deverá dar continuidade às apurações.

Polícia Civil dará sequência à investigação

Com a conclusão dos procedimentos realizados pelas equipes que atenderam inicialmente a ocorrência, as informações e os materiais apreendidos serão encaminhados à Polícia Civil.

A investigação deverá buscar esclarecer toda a dinâmica da ocorrência, além de identificar oficialmente os envolvidos e verificar eventuais antecedentes ou possíveis ligações com outros crimes.

Até a publicação desta reportagem, a identificação oficial dos dois mortos e do homem hospitalizado não havia sido divulgada.

Ocorrência aconteceu em importante ligação rodoviária de Cambé

A região da PR-445 e de seus acessos está entre os principais corredores viários de Cambé e Londrina, recebendo diariamente grande movimentação de veículos.

Por isso, a ocorrência mobilizou diferentes forças de segurança e equipes de emergência durante o fim da noite de terça-feira e início da madrugada desta quarta-feira.

Estiveram envolvidos no atendimento Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Samu e Siate.

O Portal Cambé acompanha o caso e atualizará esta reportagem caso sejam divulgadas oficialmente as identidades dos envolvidos ou novas informações sobre a investigação.

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Canais de emergência e denúncia

Em situações de emergência, a Polícia Militar pode ser acionada pelo 190 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 181.