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Apostador de Alvorada D'Oeste leva prêmio de R$ 3 milhões da Mega-Sena

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 11 de agosto de 2026 23:31

Uma aposta simples de Alvorada D'Oeste (RO) acertou as seis dezenas do Concurso 3.043 da Mega-Sena sorteadas nesta terça-feira (11).

O apostador receberá o prêmio de R$ 3.077.413,08.  Os números sorteados são: 10 – 11 – 16 – 37 – 42 – 53 48 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 20.836,65 cada 3.746 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 440,09 cada Apostas Para o próximo concurso, o prêmio principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (13), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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