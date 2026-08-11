Líder do PT passa mal e Câmara adia votações importantes

O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (PT-SC), sentiu-se mal durante uma reunião do Colégio de Líderes nesta terça-feira (11) e precisou de atendimento médico imediato. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que é médico, auxiliou no socorro até que Uczai fosse encaminhado ao Departamento Médico da Casa, onde recebeu os primeiros cuidados.

Segundo nota oficial da Liderança do PT, o deputado desmaiou, mas recuperou a consciência rapidamente e foi estabilizado. Por precaução, Pedro Uczai foi transferido para o hospital DF Star, onde seguirá em observação e passará por exames detalhados.

Devido ao ocorrido, a Câmara dos Deputados suspendeu a ordem do dia e adiou votações programadas para esta terça-feira, que incluíam projetos de interesse do governo federal. Entre as pautas estava o Projeto de Lei Complementar (PLP) 114/2026, que prevê a possibilidade de redução ou isenção de impostos federais sobre combustíveis em períodos de alta do petróleo no mercado internacional.

O projeto é considerado prioritário pelo governo e busca proteger o consumidor brasileiro de aumentos expressivos nos preços dos combustíveis, especialmente em meio a conflitos internacionais que afetam o setor petrolífero. A relatora da proposta, deputada Marussa Boldrin (Republicanos-GO), segue em diálogo com a equipe econômica para definir os detalhes do texto, que também pode incluir incentivos à produção de fertilizantes e políticas fiscais para minerais críticos.

O Congresso Nacional retomou as atividades após o recesso parlamentar e realiza duas semanas de esforço concentrado para votar medidas provisórias e outros projetos urgentes antes das eleições. A expectativa é de que as votações adiadas sejam remarcadas em breve, conforme a recuperação do deputado e o andamento das negociações entre os parlamentares.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br