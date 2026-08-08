Prazo para partidos registrarem candidaturas termina em 15 de agosto

Os partidos políticos têm até as 19h do dia 15 de agosto para registrar seus candidatos para as eleições deste ano. O prazo segue o encerramento das convenções partidárias, que terminou em 5 de agosto. Agora, as legendas precisam formalizar o registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral.

Para os cargos de presidente e vice-presidente da República, o registro deve ser feito no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Já para senador, governador, vice-governador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, a solicitação ocorre nos tribunais regionais eleitorais.

Dos 30 partidos registrados no TSE, 13 apresentaram candidatos à Presidência. Os demais optaram por apoiar outros nomes ou permaneceram neutros, priorizando a formação de bancadas nos estados e no Congresso Nacional.

Entre os nomes confirmados em convenções nacionais estão Augusto Cury (Avante), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP) e Wilson Grassi Júnior (Democrata). Todos ainda precisam ter seus registros validados pelo TSE.

Após o registro, o nome do candidato fica disponível para consulta pública no sistema DivulgaCand, onde é possível acessar informações detalhadas sobre cada candidatura e as contas eleitorais dos partidos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br