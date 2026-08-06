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Federação PSOL-Rede oficializa apoio à candidatura de Lula à reeleição

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 6 de agosto de 2026 14:01

A Federação PSOL-Rede Sustentabilidade oficializou apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da República.

A convenção nacional ocorreu nesta quinta-feira (5).

Os partidos já haviam sinalizado a posição quando participaram da convenção do PT, no último fim de semana.

Notícias relacionadas:PL oficializa candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência .Partido Missão oficializa Renan Santos como candidato à Presidência.PCdoB oficializa apoio à candidatura de Lula.Nas redes sociais, a federação confirmou participação na coligação para reeleger Lula.

“Vamos juntos derrotar a extrema-direita, defender a democracia e construir os caminhos para um Brasil mais justo”, citou o post.

 

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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