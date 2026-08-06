PCPR prende suspeitos com cocaína em Cambé

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da Delegacia de Cambé, prendeu dois suspeitos de envolvimento com a venda de entorpecentes na terça-feira, 4 de agosto.

A prisão ocorreu na divisa entre Cambé e Londrina, na região entre o Jardim Novo Bandeirantes e o Jardim Panissa. Durante a ação, os policiais apreenderam 18 pinos de cocaína.

Suspeitos foram encaminhados à delegacia

De acordo com as informações repassadas, os dois suspeitos estariam envolvidos com a comercialização de entorpecentes na região.

Após a apreensão da droga, ambos foram presos e encaminhados à unidade policial para os procedimentos previstos em lei.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

Prisão ocorreu na divisa entre Cambé e Londrina

A região onde a ação foi realizada reúne bairros próximos à divisa dos dois municípios e possui vias utilizadas diariamente por moradores de Cambé e Londrina.

O trabalho da Delegacia de Cambé busca identificar pontos de comercialização de drogas e possíveis envolvidos na distribuição de entorpecentes na cidade e em áreas próximas.

Denúncias podem ser feitas anonimamente

A Polícia Civil do Paraná reforça a importância da participação da comunidade no combate ao tráfico de drogas e a outros crimes.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181 ou pelo WhatsApp Denúncia da Delegacia de Cambé: (43) 3249-8615.

O sigilo do denunciante é preservado.

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