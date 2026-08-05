Polícia apreende motos ligadas a youtuber em Cambé

Vídeos de manobras nas redes sociais motivam operação policial em Cambé

Uma operação integrada das polícias Militar e Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (5), no Jardim Novo Bandeirantes, em Cambé. A ação resultou na apreensão de motocicletas que, segundo a investigação, estariam ligadas a um produtor de conteúdo conhecido nas redes sociais como “Niu Grau”.

O trabalho foi realizado na região da Avenida Antônio Raposo Tavares e reuniu equipes do 5º Batalhão de Polícia Militar, da 11ª Companhia Independente da PM, da Companhia de Trânsito de Londrina, da Polícia Civil de Cambé e dos setores de inteligência.

Segundo o capitão Azolini, que comandou a operação, os mandados foram autorizados pela Justiça durante uma investigação sobre possíveis crimes de trânsito praticados entre Cambé e Londrina.

Vídeos publicados na internet entraram na investigação

De acordo com o capitão, diversos vídeos publicados nas redes sociais mostram motociclistas realizando manobras, empinando motos e circulando por avenidas e rodovias.

Parte desse material teria sido encaminhada às forças de segurança por moradores preocupados com o risco provocado pelas manobras em locais de circulação pública.

“Houve uma apuração prévia, com encaminhamento ao Ministério Público e posterior determinação judicial para o cumprimento dos mandados”, explicou o oficial.

A polícia investiga se as gravações mostram condutas que possam ter colocado pedestres, motoristas, motociclistas e outros usuários das vias em risco.

Investigação apura retirada de placas e manobras perigosas

Entre as situações analisadas está a possível retirada das placas das motocicletas antes da realização e gravação das manobras.

A supressão da placa ou de outro sinal identificador de veículo pode, dependendo das circunstâncias comprovadas durante a investigação, enquadrar-se no artigo 311 do Código Penal.

A legislação prevê como crime adulterar, remarcar ou suprimir chassi, motor, placa de identificação ou qualquer outro sinal identificador de veículo sem autorização do órgão competente.

Também está sendo apurada uma possível infração ao artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da participação, em via pública, de exibição ou demonstração não autorizada de perícia em manobra de veículo, quando a conduta gera risco à segurança pública ou privada.

As suspeitas ainda serão analisadas pelas autoridades responsáveis. A apreensão dos veículos não representa, por si só, condenação dos investigados.

Motocicletas serão submetidas à análise

As motocicletas recolhidas durante a operação deverão passar por procedimentos de identificação e perícia. O material apreendido também poderá ser comparado com imagens publicadas nas redes sociais.

A apuração busca verificar a procedência dos veículos, as condições dos sinais identificadores e a possível participação de cada pessoa nos episódios investigados.

Até a publicação desta reportagem, as forças de segurança não haviam informado oficialmente o número total de motocicletas apreendidas nem se alguém foi preso durante o cumprimento dos mandados.

Denúncias de moradores ajudaram na apuração

O capitão Azolini destacou que a participação da comunidade foi importante para o início das diligências. Vídeos e informações encaminhados aos órgãos de segurança ajudaram a identificar locais, veículos e situações que passaram a ser investigadas.

Segundo o oficial, a operação também representa uma resposta aos moradores que denunciam manobras perigosas em ruas, avenidas e rodovias da região.

A Polícia Militar reforçou que denúncias sobre crimes e infrações de trânsito podem ser encaminhadas às forças de segurança. Em situações de emergência ou quando o fato estiver acontecendo, o contato deve ser feito pelo telefone 190.

Manobras em uma roda são proibidas pelo CTB

Além da investigação criminal mencionada na operação, o Código de Trânsito Brasileiro considera infração conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor fazendo malabarismo ou equilibrando-se em apenas uma roda.

A prática popularmente conhecida como “dar grau” preocupa moradores principalmente quando ocorre em vias movimentadas, áreas residenciais e trechos próximos a estabelecimentos comerciais.

Em Cambé, avenidas que ligam bairros populosos também recebem intenso movimento de veículos, ciclistas e pedestres, aumentando o risco de acidentes quando manobras são realizadas fora de espaços autorizados.

Caso seguirá sob investigação

Os elementos recolhidos serão encaminhados à Polícia Civil, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para continuidade da apuração.

As autoridades deverão analisar os vídeos, os veículos apreendidos e os demais materiais reunidos para verificar se houve crime e identificar eventuais responsabilidades.

O Portal Cambé continuará acompanhando o caso. Moradores podem deixar suas opiniões nos comentários, compartilhar esta reportagem e seguir o portal nas redes sociais para receber as principais notícias de Cambé e região.