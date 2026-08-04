Rancho Caipira inaugura loja de móveis em Cambé

Móveis rústicos e personalizados ganham nova loja no Centro de Cambé

A Rancho Caipira passou a contar com uma loja física no Centro de Cambé, ampliando o atendimento aos clientes que procuram móveis rústicos, peças de madeira e projetos personalizados. O novo espaço está localizado na Rua Belo Horizonte, número 1426, e funciona também como showroom dos produtos fabricados pela empresa.

A loja foi apresentada ao público no sábado, 1º de agosto, durante uma visita realizada pelo Portal Cambé. O empreendimento reúne móveis que remetem à vida no campo e à tradição da marcenaria artesanal, mas que também podem ser adaptados a ambientes modernos.

Loja nasceu da necessidade de aproximar o cliente

Antes da abertura do espaço físico, a Rancho Caipira concentrava grande parte das vendas pela internet. Segundo os proprietários, no entanto, muitos clientes sentiam a necessidade de conhecer pessoalmente a madeira, o acabamento e a estrutura dos móveis antes de concluir a compra.

O proprietário e responsável pela criação dos móveis, Helder Pavinato, explicou que o showroom surgiu justamente para permitir essa aproximação.

“Mesmo com o trabalho pela internet, percebemos que muitos clientes vinham de longe para tocar o produto e conhecer de perto antes de fechar o negócio. Sentimos a necessidade de ter um showroom, que acabou se transformando em uma loja”, contou.

A abertura também marcou uma nova etapa administrativa da empresa. Para dividir as responsabilidades e permitir a expansão do negócio, Helder passou a contar com o empresário Alyson, que anteriormente atuava como seu contador.

Móveis podem ser produzidos sob medida

Um dos principais diferenciais da Rancho Caipira é a possibilidade de personalização. Além dos modelos expostos na loja, os clientes podem solicitar alterações nas dimensões, na quantidade de lugares e em outros detalhes das peças.

Caso um aparador, uma mesa ou outro móvel não se encaixe no espaço disponível na residência, a fábrica pode produzir a peça com as medidas apresentadas pelo cliente.

Uma mesa exposta com seis cadeiras, por exemplo, pode ser fabricada para oito lugares. O mesmo acontece com aparadores, bancos, conjuntos de jantar e outros móveis disponíveis no catálogo.

“Todos os móveis que o cliente vê aqui podem ser personalizados. Se a pessoa trouxer uma medida específica porque tem um cantinho ou um espaço diferente, fazemos de acordo com a necessidade dela”, afirmou Helder.

Fabricação própria e trabalho artesanal

Os móveis comercializados pela Rancho Caipira são de fabricação própria, com participação direta de artesãos e profissionais envolvidos na criação, no design, na produção e no acabamento das peças.

Helder é responsável pela parte criativa e produtiva, enquanto Alyson atua na organização e na administração do empreendimento.

Alyson afirma que a parceria também nasceu de sua paixão pela madeira e pelos móveis rústicos.

“Sou um entusiasta da madeira e apaixonado por móveis rústicos. Isso fortaleceu nossa parceria. Com a competência do Helder e a qualidade dos móveis da marca Rancho Caipira, resolvemos partir para a loja física”, relatou.

Novo negócio fortalece o comércio de Cambé

Além de atender consumidores de Cambé e de municípios da região, a abertura da loja representa mais uma opção para quem deseja adquirir móveis diferenciados sem precisar procurar empresas de outras cidades.

Os responsáveis destacam que a formalização e a expansão do negócio também podem contribuir para a geração de renda, empregos e novas oportunidades no município.

“A formalização de um negócio já é uma contribuição para a cidade. A partir dela, pode haver geração de renda, vagas de emprego e crescimento para o município e para os moradores”, afirmou Alyson.

A chegada de novos empreendimentos ao Centro de Cambé também ajuda a movimentar o comércio local e amplia a variedade de produtos disponíveis aos consumidores.

Clientes destacam qualidade dos produtos

Durante a visita, o cliente Vitor, que já possui móveis da empresa, destacou a experiência com os produtos e recomendou que os moradores conheçam o novo espaço.

“Já sou cliente há alguns anos. Gosto muito de móveis rústicos e tenho algumas peças na minha casa. Recomendo, porque tudo é muito bonito”, afirmou.

A loja da Rancho Caipira está aberta para moradores de Cambé e de toda a região que desejam conhecer os móveis expostos, solicitar projetos personalizados ou conversar diretamente com os responsáveis pela fabricação.