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Kerolin é contratada pelo Barcelona em negociação histórica no futebol feminino brasileiro

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Atualizado: 4 de agosto de 2026 20:30

O Barcelona oficializou nesta terça-feira (4) a contratação da atacante Kerolin, destaque da seleção brasileira, em uma transação considerada a mais alta já registrada no futebol feminino do Brasil. Segundo informações da imprensa europeia, o clube catalão desembolsou cerca de 1,2 milhão de euros, valor que corresponde a quase R$ 7 milhões, para adquirir a atleta junto ao Manchester City.

O acordo supera o recorde anterior, que pertencia à atacante Amanda Gutierrez, negociada pelo Palmeiras com o Boston Legacy, dos Estados Unidos, por US$ 1,1 milhão em outubro de 2025. No comunicado oficial, o Barcelona ressaltou as qualidades de Kerolin, de 26 anos, que conquistou na última temporada os títulos da Copa da Inglaterra e do Campeonato Inglês, feito inédito para uma jogadora brasileira.

Kerolin assinou contrato com o clube espanhol até 2030 e chega para reforçar o elenco que busca se manter entre os principais do cenário internacional. A transferência também marca a maior venda já realizada pelo time feminino do Manchester City e supera o recorde anterior do próprio Barcelona, que havia investido 460 mil euros na contratação da britânica Keira Walsh em 2022.

Natural de Campinas (SP), Kerolin iniciou sua carreira nas categorias de base do Valinhos e passou por clubes como Ponte Preta, Corinthians, Palmeiras, Madrid CFF e North Carolina Courage antes de atuar pelo Manchester City. A jogadora é presença constante nas convocações da seleção brasileira feminina e tem o objetivo de disputar sua segunda Copa do Mundo, prevista para junho do próximo ano no Brasil.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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