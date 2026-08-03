Seleção Brasileira de Basquete Feminino estreia com vitória sobre o Chile no Sul-Americano

A seleção brasileira feminina de basquete iniciou sua participação no Sul-Americano com uma vitória expressiva sobre o Chile. O jogo aconteceu nesta segunda-feira (3), em Zárate, na Argentina, e terminou com o placar de 85 a 57 para o Brasil.
O confronto marcou a estreia do técnico Léo Figueiró no comando da equipe, após assumir o cargo no dia 23 de maio, sucedendo a norte-americana Pokey Chatman. Com o resultado, o Brasil lidera o Grupo B e se prepara para enfrentar a Venezuela na próxima quinta-feira (6), às 14h, com transmissão ao vivo pelo canal da Fiba no YouTube.
Entre os destaques da partida estão a armadora Bella Nascimento, que foi a principal pontuadora do Brasil com 17 pontos, e a pivô Aline Moura, que registrou um duplo-duplo com 15 pontos e 10 rebotes. Também tiveram boa atuação a armadora Aaliyah Guyton, com 14 pontos e seis assistências, e a ala/pivô Sassá Gonçalves, que marcou 13 pontos e pegou nove rebotes.
O torneio conta com sete seleções divididas em dois grupos. O Grupo A é composto por Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai, enquanto o Grupo B reúne Brasil, Chile e Venezuela. Na fase inicial, as equipes se enfrentam dentro dos grupos. O líder de cada chave avança diretamente para a semifinal, enquanto o segundo e terceiro colocados disputam o playoff para buscar uma vaga.
Se vencer novamente, a seleção brasileira garante presença nas semifinais e assegura uma das quatro vagas disponíveis para a AmeriCupW 2027, que será realizada em El Salvador.
A programação do torneio segue com Brasil x Venezuela na quinta-feira (6), quartas de final na sexta-feira (7), semifinais no sábado (8) e a final no domingo (9).
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br