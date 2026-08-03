Home / Esportes / Seleção Brasileira de Basquete Feminino estreia com vitória sobre o Chile no Sul-Americano

Seleção Brasileira de Basquete Feminino estreia com vitória sobre o Chile no Sul-Americano

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 3 de agosto de 2026 20:55

A seleção brasileira feminina de basquete iniciou sua participação no Sul-Americano com uma vitória expressiva sobre o Chile. O jogo aconteceu nesta segunda-feira (3), em Zárate, na Argentina, e terminou com o placar de 85 a 57 para o Brasil.

O confronto marcou a estreia do técnico Léo Figueiró no comando da equipe, após assumir o cargo no dia 23 de maio, sucedendo a norte-americana Pokey Chatman. Com o resultado, o Brasil lidera o Grupo B e se prepara para enfrentar a Venezuela na próxima quinta-feira (6), às 14h, com transmissão ao vivo pelo canal da Fiba no YouTube.

Entre os destaques da partida estão a armadora Bella Nascimento, que foi a principal pontuadora do Brasil com 17 pontos, e a pivô Aline Moura, que registrou um duplo-duplo com 15 pontos e 10 rebotes. Também tiveram boa atuação a armadora Aaliyah Guyton, com 14 pontos e seis assistências, e a ala/pivô Sassá Gonçalves, que marcou 13 pontos e pegou nove rebotes.

O torneio conta com sete seleções divididas em dois grupos. O Grupo A é composto por Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai, enquanto o Grupo B reúne Brasil, Chile e Venezuela. Na fase inicial, as equipes se enfrentam dentro dos grupos. O líder de cada chave avança diretamente para a semifinal, enquanto o segundo e terceiro colocados disputam o playoff para buscar uma vaga.

Se vencer novamente, a seleção brasileira garante presença nas semifinais e assegura uma das quatro vagas disponíveis para a AmeriCupW 2027, que será realizada em El Salvador.

A programação do torneio segue com Brasil x Venezuela na quinta-feira (6), quartas de final na sexta-feira (7), semifinais no sábado (8) e a final no domingo (9).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Sampaio Basquete conquista o tetracampeonato da Liga Nacional Fem ...
2 de agosto de 2026
São Paulo supera Vitória fora de casa e lidera o Brasileirão Femi ...
2 de agosto de 2026
Fluminense e Vasco empatam sem gols no primeiro jogo das oitavas ...
1 de agosto de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress