Câmara de Cambé retorna sessões com votação de projetos e inclusão de intérprete de Libras

A Câmara Municipal de Cambé retoma nesta segunda-feira (3) as sessões ordinárias após duas semanas de recesso. A reunião, marcada para as 18h, será transmitida ao vivo pelas redes sociais do Legislativo, agora com a novidade da presença de intérprete de Libras, ampliando a acessibilidade para a população.

Na pauta, os vereadores irão analisar o projeto de lei 25/2026, em segunda discussão, que propõe a criação do Selo “Parceiro do Esporte e do Lazer” no município. O selo, de caráter honorífico, visa reconhecer empresas que apoiam, de forma voluntária e sem custos ao poder público, iniciativas em prol do esporte, do paradesporto e do lazer em Cambé. A proposta incentiva a participação da iniciativa privada por meio de doações, apoio a projetos e revitalização de espaços esportivos, sem oferecer benefícios fiscais ou vantagens em licitações.

Também será apreciado, em discussão única, o veto parcial 2/2026 do Executivo ao projeto de lei 14/2026. O veto refere-se ao artigo que trata da reserva de vagas para mulheres vítimas de violência doméstica em contratos de serviços terceirizados do município. O ponto vetado exige apresentação de Boletim de Ocorrência registrado nos últimos dois anos para comprovação da situação.

Além das votações, os vereadores devem apresentar indicações de melhorias para a cidade durante a sessão.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br