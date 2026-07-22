Vereadores de Cambé apresentam mais de 230 indicações para melhorias na cidade

Os vereadores de Cambé intensificaram neste primeiro semestre o envio de indicações ao Poder Executivo, totalizando 237 solicitações entre janeiro e julho. Esse mecanismo é uma das principais ferramentas para que os parlamentares levem as demandas da população diretamente à Prefeitura, sugerindo melhorias em serviços públicos, infraestrutura e qualidade de vida.

As indicações, apesar de não terem força de lei, são documentos oficiais apresentados durante as sessões da Câmara Municipal. Após a leitura em plenário, os pedidos são encaminhados ao prefeito e às secretarias responsáveis, que avaliam a possibilidade de execução conforme critérios técnicos, financeiros e administrativos.

Entre as solicitações atendidas recentemente estão ações como renovação de sinalização viária, pavimentação de ruas, instalação de postes de iluminação, limpeza urbana, construção de calçadas e melhorias em espaços públicos. Os vereadores, em contato direto com os moradores, transformam as reivindicações em pedidos formais, fortalecendo a comunicação entre Legislativo e Executivo.

Alguns exemplos de indicações que resultaram em melhorias são: renovação da sinalização na rua Marechal Floriano Peixoto, pavimentação da rua Carlos Borges, instalação de iluminação na rua Guaratuba, retirada de galhos na rua da Lapa, construção de passarela e retorno na avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, reposição de tampa de galeria pluvial na rua Graciosa Buriti, construção de calçada na horta comunitária do Cambé IV, sinalização e recape na rua Barão do Cerro Azul, construção de pista de caminhada e limpeza no jardim Doutor José dos Santos Rocha e melhorias na sinalização da avenida Stefano Paranzini.

O envio de indicações reforça o papel dos vereadores como representantes ativos da comunidade, buscando soluções para as necessidades cotidianas dos bairros de Cambé.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br