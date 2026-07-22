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PT aciona TSE contra Flávio Bolsonaro por informações falsas sobre urnas eletrônicas

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 22 de julho de 2026 21:45

A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, protocolou nesta quarta-feira (22) uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O motivo é a divulgação de informações consideradas falsas sobre as urnas eletrônicas brasileiras.

A ação foi apresentada após Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à Presidência, afirmar que as urnas eletrônicas do Brasil teriam sido fabricadas pela empresa venezuelana Smartmatic. O TSE já desmentiu essa informação, reforçando que a empresa não forneceu urnas ao país.

Os advogados da federação solicitaram ao TSE uma multa de R$ 30 mil ao senador e a retirada de postagens que associem a Smartmatic ao sistema eleitoral brasileiro. A representação também inclui aliados de Flávio Bolsonaro, como os deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO), Júlia Zanata (PL-SC) e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, por propagarem desinformação sobre o processo eleitoral em suas redes sociais.

Segundo a federação, os parlamentares usaram um documento do governo dos Estados Unidos, divulgado em 10 de julho, para sugerir manipulação nas eleições da Venezuela entre 2004 e 2020. No entanto, os partidos destacam que o relatório não faz referência ao sistema eleitoral brasileiro e que suas conclusões foram descontextualizadas nas publicações dos representados.

A assessoria de Flávio Bolsonaro foi procurada para comentar o caso, mas ainda não respondeu. O espaço segue aberto para manifestações.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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