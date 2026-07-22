Negociação entre rodoviários e empresas de ônibus do Rio termina sem acordo e categoria segue em estado de greve

A quinta rodada de negociação entre o Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro (Sintraturb-Rio) e o sindicato das empresas de ônibus (Rio Ônibus) terminou sem acordo nesta quarta-feira (22), no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ).

Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 12%, mas os empresários mantiveram a proposta de 5%. Também foi oferecido um aumento de 6% na cesta básica, que passaria a cerca de R$ 700 mensais, porém os rodoviários consideram que, após descontos, o valor real seria de aproximadamente R$ 600, o que foi considerado insuficiente pela categoria.

Com o impasse, o dissídio coletivo seguirá os trâmites legais. O desembargador Gustavo Tadeu Alkmim determinou prazo de dez dias para apresentação das defesas e manifestação do Município do Rio de Janeiro. Após esse período, haverá mais cinco dias para réplica. O Ministério Público do Trabalho (MPT) emitirá parecer antes do julgamento pelo órgão especializado do TRT-RJ, que decidirá sobre a legalidade da greve.

Apesar do encerramento da fase de conciliação, o tribunal permanece aberto para retomar as negociações caso haja interesse das partes. A representante do MPT, procuradora Deborah da Silva Félix, destacou a importância do diálogo contínuo entre empregados e patrões.

Os rodoviários do Rio de Janeiro iniciaram greve em 29 de junho, mas suspenderam o movimento em 2 de julho a pedido do TRT-RJ. Desde então, a categoria permanece em estado de greve, aguardando novos desdobramentos das negociações.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br