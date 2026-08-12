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Prêmio Jabuti Acadêmico 2026 destaca autores e pesquisadores em São Paulo

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 12 de agosto de 2026 18:03

Na noite de terça-feira (11), a Câmara Brasileira do Livro (CBL) realizou a cerimônia de premiação da terceira edição do Prêmio Jabuti Acadêmico, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. O evento reconheceu autores e editoras que se destacaram em obras acadêmicas, científicas e técnicas, ampliando a visibilidade desses segmentos no cenário editorial brasileiro.

O prêmio, criado em 2024, contou nesta edição com 27 categorias, divididas entre os eixos Ciência e Cultura e Prêmios Especiais. Entre os vencedores, estão autores que abordam temas como crise climática, desigualdade social, ditadura militar e saberes tradicionais indígenas e africanos.

Na categoria Antropologia, Sociologia, Demografia, Ciência Política e Relações Internacionais, Thiago Benucci foi premiado com a obra “O jeito Yanomami de pendurar redes” (Editora Perspectiva). Em Economia, o destaque foi para “A loteria do nascimento: filha do porteiro termina universidade, mas não alcança filho do rico” (Editora Jandaíra), de Fillipi Nascimento e Michael França.

Em Ciências Agrárias e Ciências Ambientais, o livro “Saúde do solo em ecossistemas tropicais: a base para mitigação e adaptação às mudanças climáticas” (Editora Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz), de Carlos Eduardo Pellegrino Cerri e colaboradores, foi o vencedor. Na área de Ciências da Religião e Teologia, Reginaldo Prandi levou o prêmio com “Brasil africano: orixás, sacerdotes, seguidores” (Editora Pallas).

Na categoria Comunicação e Informação, Juliana Dal Piva foi reconhecida pela obra “Crime sem castigo: como os militares mataram Rubens Paiva” (Editora Matrix). Cada autor premiado recebeu a estatueta do Jabuti Acadêmico e um prêmio de R$ 5 mil. As editoras também foram agraciadas com a estatueta.

Durante a cerimônia, o físico e pesquisador José Goldemberg foi homenageado como Personalidade Acadêmica da edição. Goldemberg, referência em ciência, energia e sustentabilidade, destacou em seu discurso a importância da educação pública e da pesquisa científica para o desenvolvimento do país.

Outra homenagem foi destinada ao livro “História das Mulheres no Brasil”, de Mary Del Priore, reconhecido como Livro Acadêmico Clássico 2026, em reconhecimento à sua relevância para a produção do conhecimento no Brasil.

O Prêmio Jabuti Acadêmico reforça a valorização da produção científica nacional e incentiva o debate acadêmico, destacando a diversidade de temas e perspectivas presentes na pesquisa brasileira.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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