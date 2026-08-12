Londrina se destaca como polo nacional de eventos de saúde com congresso de grande porte

Londrina vem se consolidando como um dos principais destinos para eventos de negócios no sul do Brasil, especialmente no setor de saúde. A cidade recebe nesta semana a 4ª edição da Londrina Unity Health, um dos maiores congressos de saúde do país, que deve reunir mais de 3 mil profissionais brasileiros e estrangeiros.

O evento acontece nos dias 13 e 14 de junho, das 8h às 18h, no Espaço Villa Planalto, localizado na Avenida Tiradentes, 6.429. Especialistas, gestores e palestrantes de diversas áreas participam de uma intensa programação voltada à troca de experiências, atualização profissional e networking estratégico.

A realização de grandes eventos em sequência tem impulsionado o turismo de negócios em Londrina, resultando em alta ocupação hoteleira e movimentação significativa em bares, restaurantes, comércio e outros setores da economia local. Segundo o Sindicato de Hotéis de Londrina, a taxa de ocupação dos hotéis deve ultrapassar 90% durante o congresso, beneficiando especialmente os estabelecimentos de alto padrão.

Entre os nomes confirmados para o Londrina Unity Health estão o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, e o secretário estadual de Saúde, César Neves, além de representantes de 15 estados brasileiros. O evento também contará com a reunião do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Paraná (Cosems).

De acordo com o diretor-presidente da Federação dos Hospitais do Paraná (Fehospar), Rangel da Silva, a feira contribui para fortalecer a imagem de Londrina como referência nacional em eventos do setor, reunindo mais de 100 expositores e promovendo debates sobre inovação e gestão em saúde.

A diretora de Turismo do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Hérika Galli, destaca que a unificação do calendário de eventos tem potencializado o turismo de negócios na cidade. Segundo ela, a ocupação dos hotéis atingiu entre 90% e 100% em pelo menos quatro ocasiões neste ano, comprovando o impacto positivo dos grandes eventos para o desenvolvimento econômico local.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br