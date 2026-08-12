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Londrina se destaca como polo nacional de eventos de saúde com congresso de grande porte

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 12 de agosto de 2026 12:04

Londrina vem se consolidando como um dos principais destinos para eventos de negócios no sul do Brasil, especialmente no setor de saúde. A cidade recebe nesta semana a 4ª edição da Londrina Unity Health, um dos maiores congressos de saúde do país, que deve reunir mais de 3 mil profissionais brasileiros e estrangeiros.

O evento acontece nos dias 13 e 14 de junho, das 8h às 18h, no Espaço Villa Planalto, localizado na Avenida Tiradentes, 6.429. Especialistas, gestores e palestrantes de diversas áreas participam de uma intensa programação voltada à troca de experiências, atualização profissional e networking estratégico.

A realização de grandes eventos em sequência tem impulsionado o turismo de negócios em Londrina, resultando em alta ocupação hoteleira e movimentação significativa em bares, restaurantes, comércio e outros setores da economia local. Segundo o Sindicato de Hotéis de Londrina, a taxa de ocupação dos hotéis deve ultrapassar 90% durante o congresso, beneficiando especialmente os estabelecimentos de alto padrão.

Entre os nomes confirmados para o Londrina Unity Health estão o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, e o secretário estadual de Saúde, César Neves, além de representantes de 15 estados brasileiros. O evento também contará com a reunião do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Paraná (Cosems).

De acordo com o diretor-presidente da Federação dos Hospitais do Paraná (Fehospar), Rangel da Silva, a feira contribui para fortalecer a imagem de Londrina como referência nacional em eventos do setor, reunindo mais de 100 expositores e promovendo debates sobre inovação e gestão em saúde.

A diretora de Turismo do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Hérika Galli, destaca que a unificação do calendário de eventos tem potencializado o turismo de negócios na cidade. Segundo ela, a ocupação dos hotéis atingiu entre 90% e 100% em pelo menos quatro ocasiões neste ano, comprovando o impacto positivo dos grandes eventos para o desenvolvimento econômico local.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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