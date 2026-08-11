Home / Região / Rodrigo Carmo é nomeado presidente do Ippul em Londrina com foco em planejamento urbano

Rodrigo Carmo é nomeado presidente do Ippul em Londrina com foco em planejamento urbano

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 11 de agosto de 2026 15:45

O engenheiro Rodrigo Carmo foi anunciado como novo presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul) nesta terça-feira (11), em decisão oficializada pelo prefeito Tiago Amaral. Com mais de 20 anos de experiência em gestão de projetos na iniciativa privada e formação em Engenharia, Rodrigo assume o comando do órgão responsável pelo planejamento urbano da cidade.

Rodrigo Carmo destacou que, a pedido do prefeito, irá priorizar o alinhamento dos objetivos do Ippul com as demandas da administração municipal e fortalecer a integração com entidades do setor produtivo. Nos primeiros dias de gestão, o novo presidente pretende realizar um diagnóstico detalhado do instituto e de sua equipe técnica para identificar necessidades e reorganizar processos internos.

O ex-presidente do Ippul, Cláudio Bravim, foi designado para atuar como assessor especial na presidência do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), onde dará suporte técnico e estratégico a grandes projetos municipais e estaduais.

Entidades representativas de Londrina, como a Associação Comercial e Industrial (Acil), a Sociedade Rural do Paraná (SRP), o Clube de Engenharia e Arquitetura (Ceal) e o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon), manifestaram apoio à nova gestão do Ippul e destacaram a importância do instituto para o desenvolvimento sustentável e organizado da cidade.

Com formação em Engenharia e especializações em gerenciamento de projetos e inteligência artificial, Rodrigo Carmo já liderou projetos de grande porte em diversos setores industriais e atuou em iniciativas públicas relevantes, como a transferência de tecnologia para vacinas contra a Covid-19.

A expectativa é que a nova gestão do Ippul promova avanços no planejamento urbano de Londrina, fortalecendo o diálogo com a sociedade e setores produtivos para garantir o crescimento ordenado do município.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

CMTU reforça alerta sobre riscos do descarte incorreto de materia ...
11 de agosto de 2026
Escola Nina Gardemann recebe 35 novos computadores para laboratór ...
10 de agosto de 2026
Londrina oferece 278 vagas de emprego em diversos setores nesta s ...
10 de agosto de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress