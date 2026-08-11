Rodrigo Carmo é nomeado presidente do Ippul em Londrina com foco em planejamento urbano

O engenheiro Rodrigo Carmo foi anunciado como novo presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul) nesta terça-feira (11), em decisão oficializada pelo prefeito Tiago Amaral. Com mais de 20 anos de experiência em gestão de projetos na iniciativa privada e formação em Engenharia, Rodrigo assume o comando do órgão responsável pelo planejamento urbano da cidade.

Rodrigo Carmo destacou que, a pedido do prefeito, irá priorizar o alinhamento dos objetivos do Ippul com as demandas da administração municipal e fortalecer a integração com entidades do setor produtivo. Nos primeiros dias de gestão, o novo presidente pretende realizar um diagnóstico detalhado do instituto e de sua equipe técnica para identificar necessidades e reorganizar processos internos.

O ex-presidente do Ippul, Cláudio Bravim, foi designado para atuar como assessor especial na presidência do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), onde dará suporte técnico e estratégico a grandes projetos municipais e estaduais.

Entidades representativas de Londrina, como a Associação Comercial e Industrial (Acil), a Sociedade Rural do Paraná (SRP), o Clube de Engenharia e Arquitetura (Ceal) e o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon), manifestaram apoio à nova gestão do Ippul e destacaram a importância do instituto para o desenvolvimento sustentável e organizado da cidade.

Com formação em Engenharia e especializações em gerenciamento de projetos e inteligência artificial, Rodrigo Carmo já liderou projetos de grande porte em diversos setores industriais e atuou em iniciativas públicas relevantes, como a transferência de tecnologia para vacinas contra a Covid-19.

A expectativa é que a nova gestão do Ippul promova avanços no planejamento urbano de Londrina, fortalecendo o diálogo com a sociedade e setores produtivos para garantir o crescimento ordenado do município.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br