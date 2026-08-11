CMTU reforça alerta sobre riscos do descarte incorreto de materiais cortantes em Londrina

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) de Londrina voltou a alertar a população sobre o perigo do descarte inadequado de materiais cortantes e perfurantes no lixo doméstico. Entre os itens que mais causam acidentes estão agulhas, seringas, canetas de medicamentos e cacos de vidro.

Somente nos cinco primeiros meses de 2026, foram registrados 16 casos de lesões entre coletores de resíduos, mais que o dobro do total de 2025, que somou sete ocorrências. Os acidentes resultam em afastamento dos trabalhadores e tratamentos médicos complexos, como relatam os próprios coletores.

De acordo com Viviane Conti, coordenadora de Resíduos Orgânicos e Rejeitos da CMTU, o aumento de acidentes está ligado principalmente ao descarte de canetas para aplicação de medicamentos emagrecedores. Ela reforça a necessidade de conscientização da população para evitar riscos à saúde dos trabalhadores e prejuízos ao serviço de coleta.

A CMTU orienta que agulhas, seringas, ampolas e canetas sejam descartadas exclusivamente em estabelecimentos de saúde, como as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), independentemente da origem do material. Os itens devem ser acondicionados em frascos rígidos, como garrafas pet, e entregues nas UBSs para destinação correta.

Londrina participa do Programa Descarte Seguro, que garante a coleta e destinação adequada desses resíduos por meio de empresa especializada, sem custos para o município. Quatro UBSs da cidade contam com estruturas específicas para receber esses materiais e orientar os usuários sobre o procedimento correto.

No primeiro semestre de 2026, a CMTU, por meio da concessionária Sistemma Assessoria e Construções Ltda., coletou 71,5 mil toneladas de resíduos domiciliares, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. A expectativa é de que o volume total de resíduos coletados em 2026 supere em pelo menos 2,5% o registrado em 2025.

Segundo Ricardo Aparecido Ferreira, diretor de Operações da CMTU, a coleta domiciliar segue avançando de forma consistente e foi considerada o serviço público mais bem avaliado pelos londrinenses em 2025, conforme pesquisa do Fórum Desenvolve Londrina.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br