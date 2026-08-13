Cruzeiro e Flamengo empatam em jogo equilibrado nas oitavas da Libertadores

Cruzeiro e Flamengo ficaram no empate por 1 a 1 no Mineirão, em Belo Horizonte, na noite de quarta-feira (12), pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. O confronto, que marcou o duelo entre dois times brasileiros, foi transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.

O Cruzeiro abriu o placar logo no início do segundo tempo, com um belo gol de Keny Arroyo, que recebeu passe de William, driblou a defesa e acertou o ângulo do goleiro Agustín Rossi. O Flamengo reagiu aos 21 minutos, quando Lucas Paquetá aproveitou rebote na área e empatou a partida.

Durante o primeiro tempo, o Cruzeiro se mostrou mais ofensivo, mas encontrou dificuldades diante da forte marcação do Flamengo. A melhor chance do time mineiro veio aos seis minutos, com Wesley, que finalizou por cima do gol. O Flamengo, por sua vez, teve sua principal oportunidade com Bruno Henrique, que acertou o travessão.

Antes do início da partida, a torcida do Cruzeiro protestou contra Leonardo Jardim, atual técnico do Flamengo e ex-comandante do time mineiro, levando notas falsas de dinheiro com o rosto do treinador português.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (19), às 21h30, no Maracanã. Caso haja novo empate, a decisão será nos pênaltis. Quem vencer avança para as quartas de final e enfrentará o vencedor do duelo entre Tolima (Colômbia) e Independiente del Valle (Equador).

Outros brasileiros também estão em ação nesta fase da Libertadores. O Palmeiras empatou com o Cerro Porteño, enquanto Fluminense e Corinthians disputam suas partidas fora de casa na próxima semana.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br