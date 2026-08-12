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Semana de Altas Habilidades e Superdotação promove palestras e atividades em Londrina

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 12 de agosto de 2026 18:50

A Escola Municipal Valéria Veronese, localizada no Centro de Londrina, recebe nesta quarta-feira (12) uma palestra sobre Altas Habilidades e Superdotação (AH/SD), ministrada pela neuropsicóloga Patrícia Motta. O evento faz parte da programação da 4ª Semana Municipal de Altas Habilidades e Superdotação, promovida pelo Grupo de Diálogo e Troca de Experiências entre Pais e Mentores de Crianças com Altas Habilidades e Superdotação (Gema) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME).

A iniciativa tem como objetivo aproximar famílias, educadores, especialistas e o poder público, promovendo discussões sobre os diferentes perfis de pessoas com AH/SD e combatendo mitos sobre o tema. O evento é gratuito, mas requer inscrição, disponível no perfil do Gema no Instagram (@gema_superdotacao).

Patrícia Motta, especialista em avaliações neuropsicológicas para identificação de AH/SD, também compartilha sua experiência pessoal como mãe de uma pessoa superdotada. Segundo Paula Coneglian, fundadora do Gema, o grupo surgiu para acolher famílias e pessoas com AH/SD, promovendo troca de experiências e pertencimento. Atualmente, mais de 180 famílias participam da iniciativa.

A Semana conta com apoio de instituições como Instituto Federal do Paraná (IFPR), Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e Super Cérebro, referência em neuroeducação. O evento também destaca a importância do atendimento educacional especializado, oferecido pela Sala de Recursos de AH/SD da SME, que atende atualmente 63 crianças e apoia estudantes em processo de avaliação.

De acordo com Rosa Mendes, gerente da Sala de Recursos de AH/SD, a identificação dos estudantes leva em conta suas produções, interesses e potencialidades, buscando oferecer desafios e oportunidades adequados para o desenvolvimento de suas habilidades. As atividades são planejadas conforme o perfil individual de cada aluno, promovendo criatividade, autonomia e participação social.

A programação da Semana inclui palestras, rodas de conversa e atividades culturais, como o Dia de Jogos, Cultura e Artes, com exposições e apresentações de pessoas identificadas com AH/SD. O objetivo é ampliar o diálogo sobre o tema e fortalecer o apoio às famílias e estudantes.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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