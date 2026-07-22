Londrina sedia 1º Open Internacional Pan-Americano de Parabadminton no Moringão

O Ginásio de Esportes Darci Côrtes, conhecido como Moringão, em Londrina, está sendo palco do 1º Open Internacional Pan-Americano de Parabadminton. O evento, que começou na última segunda-feira (20) e segue até quinta-feira (23), reúne 62 atletas, incluindo representantes de outros estados e países como Argentina, Paraguai e China.

A competição está dividida em oito categorias, abrangendo atletas com diferentes tipos de deficiência física, intelectual e síndrome de Down. As partidas acontecem em formato de duplas ou individual, com fases de grupos e eliminatórias. Os vencedores recebem medalhas, troféus e premiação em dinheiro para os melhores nas disputas individuais.

O torneio é promovido pelo Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais (Ilece), com apoio da Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), Federação Paranaense de Badminton (BFP), Fundação de Esportes de Londrina (FEL) e patrocínio master da Itaipu Binacional.

De acordo com Edmundo Novais, professor e técnico do Ilece, o apoio das entidades públicas e da FEL é essencial para a realização do evento e para ampliar a inclusão esportiva. Ele destaca que o campeonato proporciona visibilidade aos atletas paralímpicos e pode incentivar mais pessoas com deficiência a praticarem esportes.

Entre os participantes, João Lemos, de 64 anos, da categoria WH1, celebrou a oportunidade de competir em Londrina após um período afastado por lesões. Já Saulo Mantovani, de 15 anos, campeão nacional e atleta da categoria SI, ressaltou a importância do apoio dos treinadores e o desejo de disputar competições internacionais e paralímpicas.

A treinadora Ana Carolina, da equipe da APAE de Sertanópolis, afirmou que o torneio é uma experiência valiosa para os atletas, enquanto o diretor técnico da FEL, Vilmar Caus, reforçou o compromisso da cidade em apoiar eventos esportivos inclusivos e de qualidade.

O Open Internacional Pan-Americano de Parabadminton reforça o papel de Londrina no incentivo ao paradesporto e na promoção da inclusão social através do esporte.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br