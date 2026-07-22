Jovem fica ferida em acidente na PR-445, em Cambé

Uma jovem de 23 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na PR-445, em Cambé, durante a madrugada desta quarta-feira (22). A ocorrência foi registrada por volta das 5h, no quilômetro 80,9 da rodovia.

A condutora pilotava uma Honda Biz e seguia pelo sentido decrescente da via quando se envolveu no acidente, cuja dinâmica ainda não havia sido identificada pela Polícia Rodoviária Estadual até a conclusão do atendimento.

Condutora foi levada para a Santa Casa de Cambé

A jovem sofreu ferimentos e foi encaminhada para atendimento médico na Santa Casa de Cambé. O estado de saúde dela não foi detalhado no comunicado divulgado pelas autoridades.

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária, a condutora não possuía Carteira Nacional de Habilitação. O teste do etilômetro não foi realizado.

A motoneta estava devidamente licenciada e foi liberada no próprio local para o pai da vítima.

Acidente aconteceu no início da manhã

A Polícia Rodoviária foi comunicada sobre a ocorrência às 5h10 e chegou ao local por volta das 5h30. O atendimento foi encerrado às 6h35.

O tempo estava bom no momento do acidente. O trecho onde a ocorrência foi registrada não possui proibição de ultrapassagem.

Ainda não há informações sobre a participação de outro veículo, queda ou eventual colisão com algum objeto. A ocorrência foi classificada inicialmente como sinistro de tipo não identificado.

PR-445 exige atenção dos motoristas

A PR-445 é uma das principais ligações entre Cambé, Londrina e outras cidades do Norte do Paraná. O trecho concentra diariamente um grande fluxo de veículos, especialmente nos horários de entrada e saída do trabalho.

Ocorrências durante a madrugada e o início da manhã reforçam a importância de atenção redobrada, respeito aos limites de velocidade e condução apenas por motoristas devidamente habilitados.

O Portal Cambé acompanha as ocorrências registradas nas rodovias da região. Informações adicionais sobre o acidente poderão ser acrescentadas assim que forem divulgadas pelas autoridades.

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