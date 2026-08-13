Ítalo Ferreira garante vaga nas semifinais da WSL em Teahupo’o após show nos tubos

O surfista potiguar Ítalo Ferreira segue firme na disputa da etapa de Teahupo’o, no Taiti, válida pelo circuito mundial da World Surf League (WSL). Líder do ranking, Ítalo foi o único brasileiro a avançar para as semifinais após superar o australiano Ethan Ewing na bateria desta quinta-feira (13).

Na disputa, Ítalo conquistou notas altas, com 8.33 e 7.17, mostrando domínio nos tubos e garantindo a classificação. Ethan Ewing, por sua vez, somou 7.77 e 5.17, não conseguindo superar o brasileiro.

Agora, Ítalo terá pela frente o havaiano Seth Moniz, que ocupa a 26ª posição no ranking e venceu o mexicano Alan Cleland na fase anterior. O confronto das semifinais está previsto para esta noite, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da WSL no YouTube.

Ítalo reassumiu a liderança do ranking mundial após a eliminação do italiano Leonardo Fioravanti, que caiu diante do marroquino Ramzi Boukhiam. Mesmo enfrentando dores lombares na estreia, o brasileiro conseguiu avançar nas baterias seguintes, deixando para trás adversários como Luke Thompson e Connor O’Leary.

O Brasil começou a etapa do Taiti com nove representantes, mas apenas Ítalo permaneceu na disputa até as semifinais. Entre os eliminados estão nomes como Samuel Pupo, Yago Dora, Filipe Toledo, Gabriel Medina, Matheus Herdy, Luana Silva, João Chianca, Alejo Muniz e Miguel Pupo.

A próxima etapa da WSL será em Cloudbreak, Fiji, a partir de 4 de setembro, onde Ítalo Ferreira vestirá novamente a lycra amarela de líder do ranking.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br