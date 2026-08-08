PRF apreende 138 kg de pasta base de cocaína em Cambé

Droga estava escondida no tanque de carreta paraguaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 138,8 quilos de pasta base de cocaína na manhã desta sexta-feira, 7 de agosto, durante uma fiscalização no km 160 da BR-369, em Cambé, no Norte do Paraná. Um motorista paraguaio, de 23 anos, foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas.

A droga estava escondida em um compartimento preparado no tanque de combustível de uma carreta com placas do Paraguai. Segundo a PRF, o veículo transportava legalmente uma carga de arroz.

A fiscalização chamou a atenção dos policiais após o motorista apresentar informações desconexas sobre o deslocamento da carreta.

Alterações no tanque levantaram suspeita

Durante uma vistoria mais detalhada no veículo, a equipe identificou sinais de que o tanque de combustível havia sido manipulado.

A partir da suspeita, os policiais localizaram um compartimento preparado especialmente para esconder o entorpecente.

Dentro da estrutura foram encontrados 135 tabletes de pasta base de cocaína, que, após a pesagem, totalizaram 138,8 quilos.

A utilização de compartimentos ocultos em caminhões e carretas é uma das estratégias empregadas para tentar dificultar a localização de drogas durante fiscalizações rodoviárias.

Carreta transportava carga regular de arroz

Além da droga escondida, a carreta transportava uma carga lícita de arroz, situação que poderia fazer o veículo aparentar uma operação normal de transporte de mercadorias.

Segundo as informações da PRF, porém, as inconsistências apresentadas pelo condutor e os sinais encontrados no tanque levaram os agentes a aprofundar a fiscalização.

O motorista, de 23 anos e origem paraguaia, recebeu voz de prisão ainda durante a ocorrência.

Pasta base possui alto valor no tráfico

A pasta base é uma matéria-prima utilizada na cadeia de produção da cocaína e de outros derivados. Por isso, grandes carregamentos desse tipo de droga possuem elevado valor para organizações criminosas.

A quantidade encontrada em Cambé — quase 139 quilos — representa uma apreensão expressiva e retira do circuito ilegal um volume significativo de entorpecente.

A PRF não informou, até o momento, qual seria o destino final da carga apreendida.

Ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Londrina

Após o flagrante, o motorista, a carreta e os 135 tabletes de pasta base de cocaína foram encaminhados à Polícia Federal em Londrina, responsável pelos procedimentos relacionados à ocorrência.

O homem deverá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. A investigação poderá buscar esclarecer a origem da droga, o destino do carregamento e a possível participação de outras pessoas no transporte.

BR-369 já registrou outras grandes apreensões em Cambé

A região de Cambé já foi palco de outras apreensões expressivas de drogas em fiscalizações rodoviárias.

Em dezembro de 2025, por exemplo, a PRF apreendeu 82,15 quilos de pasta base de cocaína escondidos em um fundo falso de uma caminhonete abordada no km 162 da BR-369, também em Cambé.

A ocorrência desta sexta-feira aconteceu poucos quilômetros daquele ponto, reforçando a importância das fiscalizações realizadas no trecho da rodovia que corta o município.

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Fonte: Polícia Rodoviária Federal (PRF)