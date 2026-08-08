Brasileiros gostam de ler, mas enfrentam barreiras de acesso aos livros

O escritor Itamar Vieira Junior afirmou, durante a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que a ideia de que o brasileiro não gosta de ler é equivocada. Segundo ele, o verdadeiro problema está na dificuldade de acesso aos livros, principalmente devido à desigualdade social e à falta de bibliotecas públicas em muitos bairros.

Itamar destacou que, em todo o país, há grande interesse pela leitura, mas muitos não conseguem ter contato com livros por conta do preço elevado e da ausência de espaços públicos de leitura, especialmente nas periferias. O autor lembrou sua própria experiência em bibliotecas de Salvador, ressaltando a importância desses espaços para sua formação.

De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pró-Livro em 2024, 47% da população com 5 anos ou mais se considera leitora, o que representa cerca de 93,4 milhões de pessoas. No entanto, o levantamento também mostrou que 53% dos brasileiros não leram nenhum livro nos três meses anteriores à pesquisa, e o país perdeu 6,7 milhões de leitores em quatro anos.

Apesar desses desafios, o mercado editorial brasileiro apresenta sinais de recuperação. Segundo dados da Câmara Brasileira do Livro em parceria com a Nielsen BookData, 18% dos adultos compraram ao menos um livro em 2025, um aumento de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior, o que equivale a cerca de 3 milhões de novos consumidores.

Para ampliar o acesso à leitura, Itamar defende a necessidade de políticas públicas que facilitem o contato da população com os livros. Ele citou como exemplo o MEC Livros, plataforma digital do Ministério da Educação que oferece obras literárias gratuitamente para empréstimo. O escritor ressaltou que iniciativas como essa ajudam a reduzir as desigualdades e comprovam o interesse do brasileiro por histórias e leitura.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br