Homem encontrado ferido em Cambé morre no HU de Londrina

Um homem encontrado inconsciente e com ferimentos graves na noite de terça-feira, 4 de agosto, no Jardim José Favaro, em Cambé, morreu após ser transferido para o Hospital Universitário de Londrina.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h51. Já o registro do Corpo de Bombeiros aponta atendimento do Siate às 23h56, no cruzamento da Avenida Antônio Raminelli com a Avenida Avelino José da Silva.

A ocorrência foi classificada inicialmente pelo Siate como atendimento pré-hospitalar por agressão.

Vigilante encontrou homem caído

Conforme o relato da Polícia Militar, um vigilante encontrou o homem caído e inconsciente nas proximidades do pátio do Posto Portelão.

Quando os policiais chegaram, a equipe do Siate já prestava atendimento à vítima, que estava ao solo e apresentava intenso sangramento.

O homem foi colocado na ambulância e encaminhado à Santa Casa de Cambé. Ele não portava documentos e não pôde ser identificado naquele momento.

Vítima apresentava lesão grave no crânio

Na Santa Casa, o médico responsável informou à equipe policial que o paciente estava em estado gravíssimo, com lesão na base do crânio, pupilas dilatadas e sangramento pelo ouvido.

O homem também apresentava escoriações nas costas, semelhantes a arranhões, além de um pequeno corte na canela direita.

Diante da gravidade do quadro, ele foi entubado e permaneceu inconsciente, sem condições de conversar com os policiais ou relatar o que havia ocorrido.

Entre as características observadas estava uma tatuagem com a palavra “Vitor” no lado esquerdo do peito.

Homem foi transferido para Londrina

Após receber os primeiros cuidados na Santa Casa de Cambé, o paciente foi transferido para o Hospital Universitário de Londrina.

Segundo informações apuradas pelo Portal Cambé, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no HU.

Até o momento da ocorrência, sua identidade ainda não havia sido oficialmente confirmada.

Chave de caminhão e celular foram encontrados

Durante o atendimento hospitalar, foram entregues aos policiais uma chave de caminhão da marca Scania e um celular preto completamente destruído, encontrados com a vítima.

Na chave havia uma fita adesiva com o nome “Ariel” escrito à mão.

Com o objeto, os policiais retornaram ao local e tentaram identificar o caminhão correspondente. Apesar da presença de vários veículos estacionados no pátio, nenhum respondeu ao acionamento da chave.

Os objetos permaneceram junto à vítima na unidade hospitalar.

Câmeras podem esclarecer o ocorrido

A Polícia Militar constatou que existem câmeras de segurança direcionadas para a área onde o homem foi encontrado.

As gravações podem ajudar a identificar a movimentação no local e esclarecer as circunstâncias que provocaram os ferimentos.

Embora o registro do Siate mencione agressão, a dinâmica do caso ainda deverá ser confirmada pela investigação. Nenhuma testemunha havia sido localizada durante o atendimento inicial.

Caso deverá ser investigado

A ocorrência foi registrada inicialmente pela Polícia Militar como lesão corporal de natureza gravíssima.

Com a confirmação da morte, o caso deverá ser analisado pelas autoridades responsáveis para apurar quem era a vítima, o que aconteceu antes do atendimento e se houve participação de terceiros.

Informações que possam ajudar no esclarecimento do caso podem ser repassadas à Polícia Militar pelo telefone 190 ou, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181, ou pelo WhatsApp denuncia da Polícia Civil de Cambé: (43) 3249-8615

O Portal Cambé acompanha o caso e atualizará a notícia caso sejam divulgadas novas informações sobre a identidade da vítima ou sobre as circunstâncias da morte.

Fonte: Polícia Militar do Paraná, Corpo de Bombeiros/Siate e apuração do Portal Cambé.