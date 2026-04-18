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Cambé celebra Tiradentes e 4 anos da 11ª Companhia Independente da PM com entrega de medalhas

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Atualizado: 18 de abril de 2026 22:21

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Evento reuniu autoridades, policiais e homenageados em solenidade realizada na cidade

Na manhã de sexta-feira (17), a cidade de Cambé foi palco de uma solenidade que marcou duas importantes datas: o Dia de Tiradentes, patrono das polícias militares e civis do Brasil, e o 4º aniversário da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM).

O evento foi realizado no salão da AFMC e reuniu autoridades civis e militares, além de policiais da região. Durante a cerimônia, foram entregues medalhas de mérito e honra ao mérito a profissionais que se destacaram ao longo do último ano em atividades operacionais e administrativas.

Reconhecimento aos serviços prestados

De acordo com o capitão Anderson, comandante da 11ª Companhia Independente, ao todo 31 pessoas foram contempladas com as homenagens, sendo 26 com medalhas da própria companhia e outras concedidas pelo comando geral.

A solenidade contou ainda com a participação de unidades da região, como o 5º Batalhão da Polícia Militar, o 30º Batalhão e o 2º Comando Regional da PM, reforçando a integração entre as forças de segurança.

Segundo o comando regional, o momento vai além de uma simples entrega simbólica, representando o reconhecimento institucional pelos serviços prestados à comunidade.

Nova sede da companhia está próxima de inauguração

Durante o evento, também foi destacado o avanço na estrutura da segurança pública em Cambé. A nova sede da 11ª Companhia Independente está em fase final de obras e deve ser inaugurada nas próximas semanas.

A estrutura moderna substituirá o antigo prédio, considerado inadequado para o trabalho dos policiais, oferecendo melhores condições de atuação e atendimento à população.

Segurança pública em evolução na cidade

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, também participou da solenidade e destacou os avanços na área de segurança pública no município.

Segundo ele, apesar de ainda haver desafios, a cidade apresenta evolução significativa nos índices e na estrutura das forças de segurança, incluindo melhorias na Polícia Militar e na Polícia Civil.

Integração e valorização profissional

A celebração foi marcada pelo espírito de integração entre as forças policiais e pela valorização dos profissionais que atuam na segurança pública da região.

A data de Tiradentes, tradicionalmente utilizada para homenagens nas corporações policiais, reforça a importância do trabalho desenvolvido diariamente pelos agentes em defesa da sociedade.

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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