TV Brasil transmite ao vivo Sesi Araraquara x Santo André pela LBF neste domingo

Neste domingo (19), a TV Brasil exibe ao vivo o confronto entre Sesi Araraquara e Santo André, válido pela fase classificatória da Liga de Basquete Feminino (LBF). O jogo terá início às 10h45 e será realizado no ginásio do Sesi, em Araraquara, interior de São Paulo.

O Sesi Araraquara entra em quadra após derrota para o Sampaio Basquete por 76 a 49, enquanto o Santo André chega embalado pela vitória sobre o Salvador Basketball por 95 a 62, mas também vem de revés diante do Unimed Campinas, por 101 a 86, em partida realizada na última quarta-feira (15).

A transmissão faz parte da cobertura da temporada 2026 da LBF pela TV Brasil, que integra a estratégia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) de valorizar o esporte feminino e ampliar o acesso do público às competições nacionais.

Além dos jogos da LBF, a emissora também exibe partidas do Brasileirão Feminino Série A1, fases decisivas das Séries A2 e A3, além das finais das categorias de base, como o Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20. A programação é reforçada pela parceria com a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que retransmite os conteúdos em diferentes estados.

Para acompanhar a programação, o público pode sintonizar a TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura, parabólica ou acessar via internet pelo site e aplicativo TV Brasil Play, disponível para Android e iOS.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br